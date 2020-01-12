«Премьер-министры тоже сделаны из плоти и крови»: власти Австралии признали ошибки в борьбе с пожарами

12.01.2020, 9:57, Новости дня

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил сожаление по поводу того, что он справился с лесными пожарами. Он признал, что действия властей страны не всегда были эффективны и теперь нуждаются в тщательном анализе. Об этом пишет Би-Би-Си.

Премьер-министр столкнулся с нарастающей критикой по поводу реакции его правительства на лесные пожары и его климатической политики.

В интервью телеканалу ABC Моррисон заявил, что с некоторыми из возникших проблем он мог бы справиться гораздо лучше: «Это очень чувствительная тема. Премьер-министры тоже сделаны из плоти и крови, когда они взаимодействуют с пострадавшими от лесных пожаров людьми», — отметил он. Премьер также упомянул тяжелую работу пожарных в борьбе с огнем и сказал, что правительству необходимо играть более активную роль в решении этих проблем.

С сентября в результате лесных пожаров погибли по меньшей мере 28 человек и более миллиарда животных, разрушены тысячи домов.

Ранее десятки тысяч людей вышли на акцию в Сиднее с требованием отставки премьера на фоне пожаров в Австралии.



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