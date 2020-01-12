Число погибших из-за сильных штормов в США достигло 11 человек

В США из-за сильных штормов и торнадо в эти выходные погибли уже 11 человек, в том числе двое спасателей. Об этом сообщает AP. Сотни тысяч людей остались без электричества в Техасе и Огайо. В Оклахоме и Арканзасе из-за наводнения закрыли несколько автомагистралей. В аэропортах Чикаго отменили 1,2 тысяч рейсов.

На южные штаты США обрушились ливни, торнадо и сильный ветер. В Техасе обледенели дороги, что привело к нескольким ДТП со смертельным исходом. В Алабаме три человека погибли из-за торнадо. В Оклахоме один человек погиб из-за наводнения. В Луизиане штормовой ветер повалил дерево на жилой дом, убив находившегося в нем мужчину. В этом же штате погибла семейная пара, чей трейлер из-за ветра передвинуло на 61 метр.

Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон объявил чрезвычайное положение для оказания помощи экипажам, работающим в регионе.

Метеорологи предупредили, что шторм движется к Чикаго. Там ожидается сильный град и снег.

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