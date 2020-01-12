Палата представителей намерена передать в сенат статьи об импичменте Трампа на следующей неделе – Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси готова направить обвинения по делу об импичменте в Сенат США на следующей неделе. Об этом она заявила в письме коллегам из Демократической партии 10 января, опубликованном на сайте спикера.

Она сообщила, что попросила главу Юридического комитета Палаты представителей Джеральда Надлера к следующей неделе подготовить резолюцию о передаче статтей импичмента в Сенат и к назначению представителей на процессе импичмента.

«В ходе судебного разбирательства по делу об импичменте каждый сенатор дает клятву «беспристрастно судить в соответствии с Конституцией и законами». Теперь перед каждым сенатором стоит выбор: быть верным президенту или Конституции. Никто не выше закона, даже президент», – добавила она.

24 сентября Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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