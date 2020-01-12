Седан Audi A6 для российского рынка получил новые моторы

12.01.2020, 9:52, Новости дня

Немецкая компания Audi сообщила о начале приема заказов на обновленный седан Audi А6 с новой линейкой двигателей.

В свою очередь, покупатели смогут приобрести новую модель Audi с 2-литровым бензиновым мотором, который выдает 190 л.с. мощности. За такую комплектацию установлен ценник в размере 3,05 млн рублей. Также покупатели смогут приобрести дизельную модификацию седана Audi А6, который имеет 2-литровый мотор на 190 л.с. мощности. В данном случае ценник составляет 3,1 млн рублей.

Независимо от выбранной комплектации, обе модификации седана поставляются с системой переднего привода, а также имеют роботизированную трансмиссию. Выход в продажу у дилеров пока не называется.



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Последнее: Немецкая компания Audi сообщила о начале приема заказов на обновленный седан Audi А6 с новой линейкой двигателей. В свою очередь, покупатели смогут приобрести новую модель Audi с 2-литровым бензиновым мотором, который выдает 190 л.с. мощности. За такую комплектацию установлен ценник в размере 3,05 млн рублей. Также покупатели смогут приобрести дизельную модификацию седана Audi А6, который […]

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