Стали известны подробности инцидента с выпавшей из окна квартиры внука Михалкова моделью

Модель Алеся Кафельникова рассказала об инциденте с коллегой по модельному бизнесу Ксенией Пунтус, выпавшей из окна квартиры внука режиссера Никиты Михалкова в Москве.

Кафельникова подтвердила в Instagram, что инцидент действительно произошел с Пунтус.

По ее словам, модель нашли «раздетой в кустах», у нее сломаны ноги и ребра.

«Очень жаль, молимся за нее. Они ничего не помнит, кроме своего имени», – добавила девушка.

Она предположила, что Пунтус якобы могли «спрятать» в кустах. При этом Кафельникова не уточнила, откуда у нее информация по инциденту.

Ранее стало известно, что в центре Москвы 21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры своего молодого человека – 20-летнего Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова.

По данным РЕН ТВ, перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе с Баковым. Домой пару отвезли друзья. После этого Баков якобы лег спать, его разбудили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

Ксения Пунтус сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, модель снялась в клипе группы «На-На» на песню «Зинаида».

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Последнее: Модель Алеся Кафельникова рассказала об инциденте с коллегой по модельному бизнесу Ксенией Пунтус, выпавшей из окна квартиры внука режиссера Никиты Михалкова в Москве. Кафельникова подтвердила в Instagram, что инцидент действительно произошел с Пунтус. По ее словам, модель нашли «раздетой в кустах», у нее сломаны ноги и ребра. «Очень жаль, молимся за нее. Они ничего не […]