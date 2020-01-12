Ученые назвали важные симптомы развивающегося рака

Онкологи назвали важные симптомы рака, который развивается в организме. Как сказали эксперты, только выявление заболевания на ранней стадии поможет человеку от него избавиться.

Внезапное изменение обычных функций организма является одним из основных признаков болезни. По мнению онкологов, весомым фактором риска в данной ситуации выступает возраст, поскольку по мере старения угроза появления рака увеличивается. Примерно 60% всех новообразований диагностируют у пациентов 65-ти лет. Существует множество различных симптомов онкологии, однако каждый случай индивидуален – в этом уверены специалисты. Иногда опухоль развивается без каких-либо признаков, а это значительно затрудняет диагностику. Насторожить человека должны и неожиданные сбои в функционировании организма. Если ранее лицо не страдало от проблем с ЖКТ, а затем у него появились запоры или диарея, необходимо обратиться к врачу, так как это может свидетельствовать об опухоли в толстой кишке.

Странные отклонения должны стать сигналом тревоги, что стоит внимания. Эксперты призвали наблюдать за состоянием родинок, опасаться внезапных кровотечений и проверять тело на наличие уплотнений. Резкая потеря массы тела и хроническая усталость обычно появляются, когда рак уже прогрессирует. Также онкологи рассказали и о новых симптомах, таких, как незаживающие раны, необычные выделения, уплотнения над кожей, кашель, наросты, хрипота, грубый голос, неисчезающие отеки. Онкология головного мозга развивается, когда новообразование еще маленькое. Это сопровождается сильными головными болями, а также нарушениями неврологического характера.

Как предупредили медики, дискомфорт в спине может сообщать о раке толстой кишки или матки. Резкая потеря веса имеет связь с онкологией пищевода, желудка и поджелудочной железы, а кожный зуд указывает на болезнь печени. Покраснения в районе груди могут говорить о проблемах с молочной железой.

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Последнее: Онкологи назвали важные симптомы рака, который развивается в организме. Как сказали эксперты, только выявление заболевания на ранней стадии поможет человеку от него избавиться. Внезапное изменение обычных функций организма является одним из основных признаков болезни. По мнению онкологов, весомым фактором риска в данной ситуации выступает возраст, поскольку по мере старения угроза появления рака увеличивается. Примерно 60% […]