Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России

12.01.2020, 9:30, Разное

Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России. Специалист добавил, что составить прогноз на текущий год практически невозможно.
Киселев объяснил, что РФ — государство, располагающееся на континенте, где площадь суши значительно превышает площадь водной поверхности. Океан является мощным источником тепла, а потому благодаря ему легче предсказать погоду. Даже при условии холодного циклона океан может нивелировать его действие. Тем не менее, у суши теплоеёмкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф, отметил специалист.

Андрей Киселев добавил, сложно предсказать, какая погода ждет россиян в этом году, но можно предположить, что изменения холодной и тёплой погоды в РФ будут более резкими. Климатология не может дать прогноз, уточнил ученый, только тенденцию на десятилетие.



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