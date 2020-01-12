CNN — Трамп поддержал иранских протестующих твитом на фарси

12.01.2020, 9:21, Новости дня

После того как иранское правительство призналось в том, что ненамеренно сбило украинский лайнер, в Тегеране начались массовые протесты, передаёт CNN. Президент США Дональд Трамп при этом выразил протестующим поддержку, опубликовав твит на фарси.

От Киева до Оттавы и даже Тегерана — иранское правительство столкнулось с гневной реакцией после того, как оно призналось в том, что случайно сбило украинский пассажирский самолёт. 176 человек погибли, в большинстве своём — граждане Канады и Ирана.

Всё это привело в субботу к таким вот яростным проявлениям недовольства в Тегеране. Местные СМИ сообщают, что пикеты в память о погибших переросли в массовые демонстрации. Тысячи протестующих вышли на улицы, чтобы выступить с резкой критикой в адрес правительства.

В социальных сетях появилось видео, на котором часть людей призывают к уходу верховного лидера, а кто-то даже выкрикивает: «Смерть диктатору!».

Иран изначально, конечно же, отрицал информацию о том, что они сбили самолёт. Всё, что говорило об обратном, они называли ложью.

Но затем высокопоставленный генерал заявил, что лайнер по ошибке приняли за крылатую ракету. Страна тогда находилась в состоянии полной боевой готовности после того, как она выпустила ракеты по военным объектам США в Ираке. Разумеется, это произошло на фоне ликвидации Америкой иранского генерала Касема Сулеймани.

Президент США выразил в Twitter поддержку иранским протестующим и предостерёг местное правительство от применения репрессивных мер. Дональд Трамп также опубликовал это же послание на фарси.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 января 2020 года.



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Последнее: После того как иранское правительство призналось в том, что ненамеренно сбило украинский лайнер, в Тегеране начались массовые протесты, передаёт CNN. Президент США Дональд Трамп при этом выразил протестующим поддержку, опубликовав твит на фарси. От Киева до Оттавы и даже Тегерана — иранское правительство столкнулось с гневной реакцией после того, как оно призналось в том, что […]

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