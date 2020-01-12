В ЦБ разъяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему

12.01.2020, 9:12, Новости дня

Пенсионные накопления можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана (ГПП) в рамках одного НПФ в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода, сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Швецов пояснил, что перевод накоплений в другой фонд произойдет через пять лет после подачи гражданином заявления. При этом текущие платежи сразу будут зачисляться на открытый в новом месте счет, передает «Российская газета».

Для тех, кто оставил накопления в ПФР (так называемых «молчунов»), действует та же схема.

Эксперт напомнил, что при переводе накопленных средств в ГПП одновременно делать новые отчисления не обязательно.

Кроме того, после перевода средств в новую систему житель сможет через смартфон отслеживать состояние своего счета, «принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома».

«Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека», – подчеркнул он.

Ранее в ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров.



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Последнее: Пенсионные накопления можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана (ГПП) в рамках одного НПФ в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода, сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Швецов пояснил, что перевод накоплений в другой фонд произойдет через пять лет после подачи гражданином заявления. При этом текущие платежи сразу будут зачисляться на […]

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