В ЦБ разъяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана (ГПП) в рамках одного НПФ в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода, сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Швецов пояснил, что перевод накоплений в другой фонд произойдет через пять лет после подачи гражданином заявления. При этом текущие платежи сразу будут зачисляться на открытый в новом месте счет, передает «Российская газета».
Для тех, кто оставил накопления в ПФР (так называемых «молчунов»), действует та же схема.
Эксперт напомнил, что при переводе накопленных средств в ГПП одновременно делать новые отчисления не обязательно.
Кроме того, после перевода средств в новую систему житель сможет через смартфон отслеживать состояние своего счета, «принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома».
«Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека», – подчеркнул он.
Ранее в ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Пенсионные накопления можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана (ГПП) в рамках одного НПФ в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода, сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Швецов пояснил, что перевод накоплений в другой фонд произойдет через пять лет после подачи гражданином заявления. При этом текущие платежи сразу будут зачисляться на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Козак назвал выплату Украине 3 млрд долларов «каплей в море» / 25 декабря
- В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку / 6 декабря
- Покупай с выгодой! Уникальный кэшбэк от УкрПозыки / 16 декабря
- Власти Франции намерены до 64 лет повысить возраст, с которого выплачивается полная пенсия / 11 декабря
- Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей / 10 декабря
- Перевозчик заявил, что попавший в ДТП в Доминикане автобус с россиянами был исправен / 28 ноября
- Новый кроссовер Skoda Karoq в РФ получит восьмиступенчатый «автомат» / 2 декабря
- Главное за неделю. В Париже прошел нормандский саммит, названы подозреваемые в убийстве Шеремета / 15 декабря