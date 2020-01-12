Пелагея высказалась о разводе с Телегиным: «Нерадостная история»

Пелагея рассталась со своим мужем Иваном Телегиным в канун Нового года. На днях она впервые высказалась о разводе с хоккеистом, назвав ситуацию «нерадостной историей».
Пара не стала озвучивать причины подобного решения. По слухам, виновата в разводе знаменитостей бизнесвумен Мария Гончар. «Безусловно, это нерадостная история», — отметила Пелагея. Она также добавила, что такое тяжело пережить, но у них с супругом сохранились прекрасные отношения. Звезда шоу-бизнеса надеется, что расторжение брака пройдет спокойно, ведь они заранее договорились об этом с Телегиным. Как заявила исполнительница, самым главным является то, что у них со спортсменом есть дочь Таисия.
По словам артистки, для участия в разводе требуется 2 человека, и если никто больше вмешиваться в ситуацию не станет, все будет хорошо. По данным телеканала «Ю», наследница Пелагеи и хоккеиста после бракоразводного процесса останется с матерью. На данный момент певица готовится к гастролям по России.
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