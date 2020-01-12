Сергей Соседов снова раскритиковал Пугачеву: «Я не верю, что это ее дети»

Сергей Соседов резко высказался об Алле Пугачевой в передаче «Популярная правда» на «Ю». Музыкальный критик не верит в то, что она является матерью своих детей Лизы и Гарри Галкиных.

Эксперт уже не раз публично осуждал Примадонну и отрицательно комментировал как ее личную жизнь, так и творчество. Как отмечает Соседов, артистке давно пора на пенсию, поскольку она «еле дышит». По его мнению, деятели искусства должны радовать своих зрителей на пике популярности, а «пожилым людям на сцене – не место». Недавно журналист высказался о мужьях Пугачевой, назвав браки с Киркоровым и Галкиным «деловыми». Он считает, что таким образом знаменитость привлекала к себе внимание. Также критик заявил, что оба избранника содержали певицу.

Теперь же Соседов решил обсудить детей исполнительницы. Как сказал представитель прессы, он не верит в то, что Лиза и Гарри Галкины являются наследниками Пугачевой. «Эти дети, прежде всего, нужны Максиму», — заявил журналист.

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