Мария Погребняк заявила о свадьбе Бузовой и Манукяна: «Они так хорошо смотрятся»

Близкая приятельница Ольги Бузовой решила прокомментировать ее отношения с Давидом Манукяном. Мария Погребняк не исключила возможность свадьбы, заявив, что хочет побывать на торжестве.

Жена футболиста называет телеведущую лучшей подругой и утверждает, что они всегда на связи. Погребняк считает звезду шоу-бизнеса хорошим человеком, в связи с чем уверена, что она заслуживает счастья. Теперь избранница спортсмена радуется тому, что в жизни Ольги Бузовой появился возлюбленный.

Как заявила подруга артистки, Манукян может стать ее мужем. Светская львица отметила, что влюбленные сильно любят друг друга. Она искренне пожелала им счастья и добавила, что хочет погулять на свадьбе знаменитостей.

Сейчас исполнительница наслаждается отдыхом в Таиланде, откуда показывает поклонникам новые сюжеты. Бузова находится там уже несколько дней, а недавно к ней присоединился Манукян.

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