Мнение: «Человеческая ошибка»

Иран сегодня официально признал, что украинский "Боинг" был сбит в результате "человеческой ошибки".

Заявление выпустил Генштаб Ирана, что позднее подтвердил и президент Ирана Роухани.

Как уточнили иранцы, самолет был сбит в ситуации спровоцированной авантюризмом США, но с оговоркой, что недостатки в системе ПВО надо устранять.

Как уже говорилось ранее, если факты укажут на то, что "Боинг" был сбит, Иран не будет скрывать улики, что было понятно из приглашения иностранных участников к расследованию причин катастрофы.

Теперь же Ирану предстоит в среднесрочной перспективе закрывать вопросы по гражданским искам от семей погибших.

Полный текст заявления Роухани по поводу "Боинга":

Я был глубоко опечален, узнав об этом за несколько часов до завершения расследования катастрофы украинского пассажирского самолета.

В атмосфере запугивания и агрессии со стороны американского режима против иранской нации после убийства командующего Касема Сулеймани, иранские военные готовились на 100% отразить возможные новые атаки со стороны США.

Это, к сожалению, привело к непоправимой ошибке и гибели десятков невиных людей. Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке, и я выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв этой трагедии. Я также выражаю свои глубокие соболезнования и сочувствие народам, правительствам и семьям неиранских жертв.

Государственный департамент полностью сотрудничает в опознании жертв о возвращении тел погибших их семьям.

Этот несчастный случай будет трудно преодолеть. Необходимо проводить дальнейшие расследования, чтобы выявить все причины этой трагедии, а также привлечь к ответственности совершивших эту непростительную ошибку.

Необходимо также принять необходимые меры для устранения слабых сторон систем обороны страны, чтобы такая катастрофа никогда не повторялась.

Я еще раз выражаю свои соболезнования семьям жертв этой трагедии.

Источник: Colonel Cassad

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