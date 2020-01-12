Крупное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Рязанской области

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Рязанской области, в результате три человека погибли, пятеро получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В МВД сообщили, что инцидент произошел в Шацком районе области, погибли три человека, еще пять получили травмы, передает ТАСС.
Отмечается, что, по предварительным данным, в числе погибших и пострадавших «несовершеннолетних нет».
Врач приемного отделения Шацкой районной больницы сообщил, что семеро пострадавших, доставленных в медучреждение, находятся в тяжелом состоянии: «У них сочетанные травмы, все находятся в реанимации, из них кто-то сейчас в операционной. Мы вызвали санитарную авиацию для транспортировки пострадавших, на место приглашены областные специалисты».
По его словам, один человек госпитализирован в Сасовскую районную больницу.
При этом «среди пострадавших не все граждане России» – есть «один человек без документов» и один житель Киргизии.
Ранее в Оренбуржье автобус столкнулся с грузовиком, в результате ДТП четыре человека погибли, пятеро получили травмы.
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Последнее: Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Рязанской области, в результате три человека погибли, пятеро получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В МВД сообщили, что инцидент произошел в Шацком районе области, погибли три человека, еще пять получили травмы, передает ТАСС. Отмечается, что, по предварительным данным, в числе погибших и пострадавших «несовершеннолетних нет». Врач приемного […]
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