Медики: Капустный рассол помогает очистить печень после гриппа

Медики назвали способы, которые помогают очистить печень после пережитого гриппа. В этом незаменимыми станут различные продукты, в том числе капустный рассол.

Как отметили специалисты, для восстановления организма требуется некоторое время. По данной причине в это время нужно помогать себе естественными средствами. Довольно часто после выздоровления нарушается тонус сосудов, в связи с чем врачи рекомендуют заняться очисткой крови от токсинов после перенесенной болезни. Эффективным решением для этого станет регулярное употребление гранатового сока. Тем не менее нужно помнить, что при ряде кишечных заболеваний лучше сделать фреш из продукта.

Лекарства от гриппа могут собираться в почках и печени, так что их тоже следует очищать. Для подобных целей можно использовать капустный рассол в паре с натуральным томатным соком. Медики советуют смешать по 0,5 стакана каждого напитка и пить его после еды 3 раза в день.

Можно включить в режим питания свежие соки из овощей, а для налаживания работы почек пригодятся семена льна. Их добавляют в отвары и салаты. В то же время перед любым лечением следует обязательно проконсультироваться со специалистом.

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Последнее: Медики назвали способы, которые помогают очистить печень после пережитого гриппа. В этом незаменимыми станут различные продукты, в том числе капустный рассол. Как отметили специалисты, для восстановления организма требуется некоторое время. По данной причине в это время нужно помогать себе естественными средствами. Довольно часто после выздоровления нарушается тонус сосудов, в связи с чем врачи рекомендуют заняться […]