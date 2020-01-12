Юрий Шатунов рассказал о своих «сентиментальных детях» в передаче Малахова «Привет, Андрей!»

Юрий Шатунов стал гостем передачи Малахова «Привет, Андрей!». В студии певец пояснил о личной жизни, в том числе детях, которых назвал «сентиментальными».

За последние годы экс-солист «Ласкового мая» смог построить не только успешную карьеру исполнителя, но и обзавелся семьей. Сейчас Юрий Шатунов вместе с супругой Светланой занимается воспитанием двоих наследников – 6-летней Эстеллы и 13-летнего Дэнниса. Артист и его близкие живут в Германии, где некоторое время назад он купил недвижимость в городе Мюнхен. Дети знаменитости ходят в школу, а жена ведет домашнее хозяйство. По словам звезды отечественной эстрады, ради родных он готов оставить творчество. Однажды он уже сделал перерыв, когда ушел со сцены на 3 года и посвятил себя детям. Теперь любую свободную минуту бывший участник популярной группы проводит с ребятами.

Как сказал 46-летний Шатунов, наследники во многом на него похожи. «Вообще, мои дети очень сентиментальны, так же, как и я», — заявил певец в эфире «Привет, Андрей!». С будущей супругой исполнитель познакомился случайно в одном из немецких заведений, когда ездил с гастролями. Несмотря на идиллию в семье, в шоу-бизнесе он часто попадает в скандалы. На протяжении многих лет артист ведет борьбу с экс-менеджером Андреем Разиным. Последний регулярно мешает бывшему подопечному выступать, а еще хочет запретить ему петь основные хиты.

Как отмечал ранее Шатунов, продюсер всегда знал, чем надавить на него. «Пользуясь этим, Разин принуждением и манипуляцией заставил меня сделать его крестным моего сына», — поделился участник шоу Малахова. При этом артист утверждает, он имеет право исполнять любимые песни, так как помогал их создавать.

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