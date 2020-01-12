Настасья Самбурская сообщила о свадьбе с бывшим бойфрендом Ольги Бузовой Алексеем Свиком

12.01.2020, 7:21, Разное

Настасья Самбурская показала подписчикам в Instagram совместный снимок с бывшим бойфрендом Ольги Бузовой. Актриса шутя объявила о свадьбе с Алексеем Свиком.
В кадре знаменитость и экс-партнер телеведущей запечатлены рядом со слоном. В подписи к сюжету Настасья Самбурская написала, что скоро состоится свадьба с бывшим возлюбленным Ольги Бузовой, на которую ее никто не позвал. Реакция поклонников на фотографию оказалась неоднозначной. Некоторые иронично предположили, что артистка имела в виду не Свика, а находящееся рядом на фото животное. Другие фанаты раскритиковали звезду «Универа» за очередную попытку начать ссору с исполнительницей. Тем не менее она никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее Самбурская часто осуждала творчество бывшей избранницы Алексея Свика как певицы. По словам актрисы, та обладает сомнительными вокальными данными, а ее треки слишком примитивны. Бузова никогда не реагировала на осуждение со стороны модели.



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