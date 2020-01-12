Настасья Самбурская сообщила о свадьбе с бывшим бойфрендом Ольги Бузовой Алексеем Свиком

Настасья Самбурская показала подписчикам в Instagram совместный снимок с бывшим бойфрендом Ольги Бузовой. Актриса шутя объявила о свадьбе с Алексеем Свиком.

В кадре знаменитость и экс-партнер телеведущей запечатлены рядом со слоном. В подписи к сюжету Настасья Самбурская написала, что скоро состоится свадьба с бывшим возлюбленным Ольги Бузовой, на которую ее никто не позвал. Реакция поклонников на фотографию оказалась неоднозначной. Некоторые иронично предположили, что артистка имела в виду не Свика, а находящееся рядом на фото животное. Другие фанаты раскритиковали звезду «Универа» за очередную попытку начать ссору с исполнительницей. Тем не менее она никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее Самбурская часто осуждала творчество бывшей избранницы Алексея Свика как певицы. По словам актрисы, та обладает сомнительными вокальными данными, а ее треки слишком примитивны. Бузова никогда не реагировала на осуждение со стороны модели.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Рязанской области, в результате три человека погибли, пятеро получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В МВД сообщили, что инцидент произошел в Шацком районе области, погибли три человека, еще пять получили травмы, передает ТАСС. Отмечается, что, по предварительным данным, в числе погибших и пострадавших «несовершеннолетних нет». Врач приемного […]