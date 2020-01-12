Мнение: Умер султан Омана

Сегодня умер султан Омана Кабус бен Саид, который правил в Омане аж с 1970-го года, когда захватил власть в стране в результате военного переворота.

После 50 (!) лет правления заболел и умер. За отсутствие демократии никто его не бомбил и санкции против него не объявлял.

Оманский султан достаточно хитро уклонялся от участия от большинства военных авантюр (в которые в последние годы столь задорно влезали Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар), поэтому Оман практически всегда держался в стороне от громких военно-политических событий. Более того, Оман использовался как посредник в переговорах хуситов с саудитами и саудитов с иранцами. Что впрочем не мешало и не мешает нахождению войск США и Британии на территории Омана.

Теперь на место почившего султана, заступит местный министр культуры. Можно ожидать, что общий вектор оманской политики сохранится и далее.

Источник: Colonel Cassad

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