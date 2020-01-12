Мнение: Умер султан Омана

Сегодня умер султан Омана Кабус бен Саид, который правил в Омане аж с 1970-го года, когда захватил власть в стране в результате военного переворота.
После 50 (!) лет правления заболел и умер. За отсутствие демократии никто его не бомбил и санкции против него не объявлял.
Оманский султан достаточно хитро уклонялся от участия от большинства военных авантюр (в которые в последние годы столь задорно влезали Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар), поэтому Оман практически всегда держался в стороне от громких военно-политических событий. Более того, Оман использовался как посредник в переговорах хуситов с саудитами и саудитов с иранцами. Что впрочем не мешало и не мешает нахождению войск США и Британии на территории Омана.
Теперь на место почившего султана, заступит местный министр культуры. Можно ожидать, что общий вектор оманской политики сохранится и далее.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Рязанской области, в результате три человека погибли, пятеро получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В МВД сообщили, что инцидент произошел в Шацком районе области, погибли три человека, еще пять получили травмы, передает ТАСС. Отмечается, что, по предварительным данным, в числе погибших и пострадавших «несовершеннолетних нет». Врач приемного […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Контракт на транзит газа между Украиной и РФ будет подписан сроком на пять лет – вице-премьер РФ Козак / 20 декабря
- АК-12 поставят на вооружение танковой армии ЗВО / 1 января
- Жителя Донецка осудили на 17 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины / 6 декабря
- Названы вызывающие бессонницу продукты / 14 декабря
- Умер главный архитектор Эрмитажа / 2 декабря
- ЦУПу запретили «слова-паразиты» в переговорах с космонавтами / 24 ноября
- Россияне планируют отмечать Новый год без Деда Мороза / 19 декабря
- EurActiv — Лукашенко ищет на Западе противовес России / 27 ноября