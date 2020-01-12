США собрались выгнать саудовских военных за экстремизм и детское порно

В результате проверки, проведенной после инцидента со стрельбой на военной базе во Флориде, из США вышлют более 10 саудовских военных, сообщают источники.

Стрельба произошла в декабре.

Ее устроил саудовский военный Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе в США. Погибли четыре человека, включая стрелявшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Решено было проверить всех курсантов из Саудовской Аравии. Сообщников аль-Шамрани не обнаружили, но несколько человек по результатам проверки обвинили в связях с экстремистскими движениями и хранении детской порнографии.

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