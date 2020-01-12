Королевский эксперт Аманда Плателл назвала Кейт Миддлтон идеальной претенденткой на роль следующей королевы

Аманда Плателл заявила, что Кейт Миддлтон является лучшей претенденткой на роль новой британской королевы. Как сказала эксперт, герцогиня стала «жемчужиной в короне».

В честь дня рождения члена монаршей семьи на официальной странице в Instagram появился новый кадр Кейт Миддлтон. На снимке видно, что она надела шикарное кольцо с сапфиром, обладательницей которого ранее была принцесса Диана. Это может говорить о том, что супруга принца Уильяма получила королевский авторитет. До замужества в 2011 году Кейт Миддлтон находилась под давлением жителей Великобритании. Тем не менее знаменитость достойно пережила нападки общественности, ведь у нее была хорошая поддержка. Семья герцогини Кембриджской и близкие мужа ей помогали, а она сама пыталась придерживаться заявленных рекомендаций.

По словам эксперта, Кейт Миддлтон, как и Елизавета II, предпочитает ничего не объяснять и ни на что не жаловаться. Аманда Плателл отметила, что избранница принца Уильяма может стать следующей королевой, так как является отличной претенденткой на данную роль. Герцогиня имеет поддержку родных, чего нельзя сказать о Меган Маркл, на бракосочетании которой не было отца, сводной сестры и братьев. Не так давно появилась информация, что внук монарха потребовал для своей жены титул принцессы, которым владела его мать леди Ди.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Рязанской области, в результате три человека погибли, пятеро получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В МВД сообщили, что инцидент произошел в Шацком районе области, погибли три человека, еще пять получили травмы, передает ТАСС. Отмечается, что, по предварительным данным, в числе погибших и пострадавших «несовершеннолетних нет». Врач приемного […]