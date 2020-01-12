Maruv в третий раз за год обокрали на Украине

Украинская певица Анна Корсун (Maruv) сообщила, что ее обокрали в Киеве. Для Maruv это уже третий подобный инцидент за год.

Maruv сообщила в Instagram, что у нее «из машины украли сумку с документами, всеми новогодними подарками».

В марте и апреле у Maruv крали вещи в киевском аэропорту Борисполь, передает РИА «Новости».

Напомним, из-за давления со стороны властей Украины Maruv отказалась от поездки на «Евровидение». В итоге Украина не принимала участия в конкурсе.

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