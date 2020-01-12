Абэ решил не пытаться остаться премьером Японии на четвертый срок

12.01.2020, 6:37, Новости дня

Глава правительства Японии Синдзо Абэ сообщил, что не собирается переизбираться на четвертый срок.

Абэ заверил, что «даже не думает об этом», у него «в голове нет ни малейшей мысли такого рода», передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Он также сообщил, что не планирует устраивать внеочередные выборы.

Полномочия Абэ истекут в сентябре 2021 года. 



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Последнее: Глава правительства Японии Синдзо Абэ сообщил, что не собирается переизбираться на четвертый срок. Абэ заверил, что «даже не думает об этом», у него «в голове нет ни малейшей мысли такого рода», передает ТАСС со ссылкой на NHK. Он также сообщил, что не планирует устраивать внеочередные выборы. Полномочия Абэ истекут в сентябре 2021 года. 

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