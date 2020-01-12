Врачи назвали продукты, которые помогают облегчить боли в животе

12.01.2020, 6:21, Разное

Врачи перечислили продукты, способные облегчать боли в животе. Впрочем, не стоит забывать, что при возникновении острого состояния, необходимо срочно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.
Как известно, подобные боли сопровождаются вздутием или тошнотой, однако от таких симптомов можно избавиться и самому. Прежде всего, стоит отварить небольшое количество белого риса, который помогает даже в случае диареи. Данный продукт способен «скрепить» все, что находится в желудке, и человеку больше не потребуется часто ходить в туалет. Категорически не рекомендуется употребление дикого или коричневого риса из-за более сложного процесса переваривания.

Во время диареи или тошноты хорошим лекарством станут бананы, содержащие калий. Данный элемент склонен к вымыванию при рвоте или жидком стуле. Подсушенный кусок белого хлеба является хорошим средством при расстройстве желудка, равно как и имбирь, содержащий вещества, избавляющие от спазмов.



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Последнее: Врачи перечислили продукты, способные облегчать боли в животе. Впрочем, не стоит забывать, что при возникновении острого состояния, необходимо срочно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. Как известно, подобные боли сопровождаются вздутием или тошнотой, однако от таких симптомов можно избавиться и самому. Прежде всего, стоит отварить небольшое количество белого риса, который помогает даже в случае […]

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