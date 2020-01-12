Трамп на фарси выразил поддержку участникам протестов в Иране

12.01.2020, 6:12, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп выразил поддержку участникам протестов в Иране, при этом соответствующую запись в Twitter президент США сделал на фарси.

Трамп, обращаясь к «давно страдающим, но храбрым иранцам», заверил, что он и его администрация «стоят» с иранцами, следят за ходом протестов и «вдохновлены смелостью» демонстрантов, передает РИА «Новости».

Президент США призвал Тегеран позволить правозащитникам «отслеживать и сообщать факты» с митингов. Трамп заявил, что не должно быть «ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета».

«Мир смотрит», – сообщил Трамп в Twitter.

Напомним, в Тегеране акция, участники которой хотели почтить погибших при крушении украинского самолета, переросла в митинг. Участники митинга разорвали портрет иранского генерала Касема Сулеймани, убитого США. Митинг был разогнан полициией.



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Последнее: Глава американского государства Дональд Трамп выразил поддержку участникам протестов в Иране, при этом соответствующую запись в Twitter президент США сделал на фарси. Трамп, обращаясь к «давно страдающим, но храбрым иранцам», заверил, что он и его администрация «стоят» с иранцами, следят за ходом протестов и «вдохновлены смелостью» демонстрантов, передает РИА «Новости». Президент США призвал Тегеран позволить […]

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