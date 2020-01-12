Алеся Кафельникова в шапке-ушанке вышла на подиум в Милане

Алеся Кафельникова часто принимает участие в модных показах и является одной из самых популярных моделей. На днях она вышла на подиум в Милане в шапке-ушанке.

Знаменитость сотрудничала с такими брендами как Isabel Marant, Burberry, Moschino, Chanel и многими другими. Похоже, работоспособность Алеси Кафельниковой безгранична, ведь пока все наслаждались рождественскими каникулами, она успела засветиться на показе Fall/Winter 2020 Dsquared2. Дочь теннисиста вышла на подиум в Милане в шапке-ушанке из меха, а также кожаной дубленке. Она разместила соответствующий кадр на странице в Instagram, который был сделан в ходе дефиле. Эффектный образ модели дополнил короткий топ и цепь на талии.

Одной из первых сюжет Кафельниковой оценила близкая приятельница Веры Брежневой Елена Перминова. «Вперед, девочка!» — написала партнерша Александра Лебедева. Ранее наследница спортсмена позировала на снимке с дочерью актера Джонни Деппа и Ванессы Паради – Лили-Роуз Мелоди.

В октябре прошлого года 21-летняя знаменитость посетила бал Tatler. Для мероприятия она выбрала объемное платье-бюстье винного оттенка. В интервью для передачи «Ты не поверишь!» звезда подиумов пожаловалась, что не смогла станцевать вальс, хотя ее дебют в этом направлении состоялся в 2014 году.

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Последнее: Алеся Кафельникова часто принимает участие в модных показах и является одной из самых популярных моделей. На днях она вышла на подиум в Милане в шапке-ушанке. Знаменитость сотрудничала с такими брендами как Isabel Marant, Burberry, Moschino, Chanel и многими другими. Похоже, работоспособность Алеси Кафельниковой безгранична, ведь пока все наслаждались рождественскими каникулами, она успела засветиться на показе […]