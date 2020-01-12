Власти планируют создать около десяти партийных проектов перед выборами в Госдуму в 2021 году

Кремль планирует создать около десяти новых партийных проектов к выборам в Госдуму в 2021 году. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники в администрации президента.

По их словам, большая часть новых партий нужна для создания иллюзия конкуренции и для дробления оппозиционно настроенного электората. Один из собеседников «Медузы» уточнил, что новые партийные проекты делятся на два типа — будущие системные партии и временные, созданные на период выборов проекты («партии телешоу»). Планируется, что вторые будут нацелены на узкие группы избирателей – например, геймеров или защитников природы.

Согласно информации «Медузы», для некоторых партий уже придумана идеология, но пока не подобрано название и руководители. У других же названия и главы уже есть.

Примером такого проекта издание называет «Партию прямой демократии», о создании которой объявил директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров. При этом один из собеседников «Медузы» утверждает, что она не связана с Кремлем. Другой проект – партия на базе движения «За правду», которую хочет создать писатель Захар Прилепин. И он, и Макаров, связи с властями отрицают.

Как утверждает «Медуза», планируется создать и две-три новые системные партии. Они будут работать с умеренно-правой и отчасти либеральной повесткой, которые займут некоторое количество мест в Госдуме. «Партии телешоу» же будут, в основном, левыми. Их задача, по словам собеседников «Медузы» – раздробить электорат коммунистов. Как возможных лидеров новых партий в администрации рассматривают блогера Юрия Дудя и музыканта Сергея Шнурова, но, по данным «Медузы», им пока предложений об этом не поступало.

Что касется финансирования, то им занимаются близкие к Кремлю бизнесмены, пишет издание. Например, движению Прилепина помогают структуры, связанные с членом Совета Федерации Александром Бабаковым, который раньше был одним из основных спонсоров партий «Родина» и «Справедливая Россия», а также предприниматели братья Ковальчуки.

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинская певица Анна Корсун (Maruv) сообщила, что ее обокрали в Киеве. Для Maruv это уже третий подобный инцидент за год. Maruv сообщила в Instagram, что у нее «из машины украли сумку с документами, всеми новогодними подарками». В марте и апреле у Maruv крали вещи в киевском аэропорту Борисполь, передает РИА «Новости». Напомним, из-за давления со […]