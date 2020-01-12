Британия припугнула Иран изоляцией

12.01.2020, 5:30, Новости дня

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус прокомментировали задержание британского посла Роберта Макэра в Иране.

Рааб назвал задержание необоснованным и нарушающим международное право, передает РИА «Новости».

Глава МИД Великобритании считает, что иранские власти оказались «на перепутье». По мнению министра, Иран может «продолжить свой путь к получению статуса парии», что грозит «политической и экономической изоляцией», или же принять меры для «снижения напряженности», вступив на «дипломатический путь».

Ортагус призвала иранские власти публично извиниться за задержание британского посла. США обвинили Иран в нарушении Венской конвенции. Как заявили в Госдепе, Тегеран «имеет долгую историю нарушений».

Напомним, в Тегеране задержали британского посла, который на митинге занимался «организацией, подстрекательством» и руководил «некоторыми радикальными действиями».



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