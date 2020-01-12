Ученые: «От колоректального рака страдает все больше молодых людей до 30 лет»

Зарубежные онкологи заявили о стремительном росте случаев колоректального рака среди граждан до 30 лет. Еще 10-15 лет назад данный вид онкологии среди людей 20-29 лет встречался крайне редко, но теперь картина кардинально изменилась.

Тем не менее, большинство людей, сталкивающихся с этим недугом, относятся к пожилой группе (более 60 лет). В последние годы колоректальный рак – болезнь, затрагивающая кишечник или толстую кишку, диагностируется у людей моложе 50 лет. В особенности, страдают граждане не старше 30 лет, отметили эксперты. Более 20 научных проектов, осуществленных с 2009 года, помогли ученым выяснить: ранее этот вид онкологии мог возникнуть у людей 20-29 лет из-за генетического фактора и высокого наследственного риска, сейчас же статистика плачевная в связи с нездоровым образом жизни.

Сообщается, что рост случаев колоректального рака составляет до 8% в год. При этом, зачастую речь идёт об очень агрессивных опухолях, и тогда онкология впервые обнаруживается с метастазами. Ученые советуют прибегнуть к употреблению свежих продуктов, отказавшись от полуфабрикотов или фастфуда.

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Последнее: Зарубежные онкологи заявили о стремительном росте случаев колоректального рака среди граждан до 30 лет. Еще 10-15 лет назад данный вид онкологии среди людей 20-29 лет встречался крайне редко, но теперь картина кардинально изменилась. Тем не менее, большинство людей, сталкивающихся с этим недугом, относятся к пожилой группе (более 60 лет). В последние годы колоректальный рак – […]