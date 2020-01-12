Хаджимба встретился с Нургалиевым второй раз за два дня

12.01.2020, 4:30, Новости дня

В Абхазии состоялась новая встреча президента страны Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, сообщили в пресс-службе главы Абхазии.

Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии и «пути ее нормализации».

Нургалиев проинформировал Хаджимбу о встречах с оппозицией. Представитель РФ на них указывал, что «все процессы должны протекать строго в правовом русле». На встречах «обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий».

Подчеркивается, что участникам конфликта в Абхазии нужно избегать «действий, которые могут осложнить обстановку».

Накануне Хаджимба также обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым.

Перед этим Хаджимба заявил о «попытке госпереворота» в стране.

Верховный суд Абхазии на фоне беспорядков постановил провести новые президентские выборы.



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Последнее: В Абхазии состоялась новая встреча президента страны Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, сообщили в пресс-службе главы Абхазии. Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии и «пути ее нормализации». Нургалиев проинформировал Хаджимбу о встречах с оппозицией. Представитель РФ на них указывал, что «все процессы должны протекать строго в правовом русле». На встречах […]

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