Хаджимба встретился с Нургалиевым второй раз за два дня

В Абхазии состоялась новая встреча президента страны Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, сообщили в пресс-службе главы Абхазии.
Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии и «пути ее нормализации».
Нургалиев проинформировал Хаджимбу о встречах с оппозицией. Представитель РФ на них указывал, что «все процессы должны протекать строго в правовом русле». На встречах «обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий».
Подчеркивается, что участникам конфликта в Абхазии нужно избегать «действий, которые могут осложнить обстановку».
Накануне Хаджимба также обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым.
Перед этим Хаджимба заявил о «попытке госпереворота» в стране.
Верховный суд Абхазии на фоне беспорядков постановил провести новые президентские выборы.
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Последнее: В Абхазии состоялась новая встреча президента страны Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, сообщили в пресс-службе главы Абхазии. Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии и «пути ее нормализации». Нургалиев проинформировал Хаджимбу о встречах с оппозицией. Представитель РФ на них указывал, что «все процессы должны протекать строго в правовом русле». На встречах […]
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