Мнение: Новые протесты

12.01.2020, 4:13, Разное

После того, как иранские власти были вынуждены объявить о своей ответственности за катастрофу украинского самолета, в иранских городах прошли стихийные траурные мероприятия, которые практически сразу переросли в новые протесты. Фактически это продолжение почти задавленных "бензиновых" протестов, они проходят в тех же самых городах, что и ранее.

КСИР, который и является прямым виновником в трагедии, подорвал свои позиции в иранской верхушке и выглядит во многом деморализованным. По крайней мере, прямо сейчас. На трагедию с украинским самолетом наложились и массовые смерти на похоронах Сулеймани, где в давке погибли не менее 50 человек. Более 200 человек, принесенных в жертву буквально за несколько дней, существенно изменили настроения в иранском обществе.

Вполне возможно, что сложившейся ситуацией постараются воспользоваться те представители иранской элиты, которые крайне обеспокоены резким усилением КСИР в последние годы и проводимой им агрессивной политикой как внутри страны, так и за ее пределами, на грани обвинений в международном терроризме. Именно сейчас возникает возможность использовать народные выступления для того, чтобы сдвинуть баланс в иранской верхушке, а возможно, и вообще отстранить КСИР от политической власти.

Источник: Эль Мюрид



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