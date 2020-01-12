Нюша удивила поклонников естественной красотой в купальнике во время отдыха на Бали

Нюша показала в Instagram фотографию с Бали, на которой она позировала в эффектном купальнике во время отдыха. Таким образом певица удивила поклонников своей естественной красотой.
Знаменитость вместе со своим супругом Игорем Сивовым и их совместной дочерью Симбой наслаждается каникулами на острове. На днях Нюша поделилась сюжетами, на которых запечатлена в темном купальнике, подчеркнувшем ее идеальную фигуру. Внимание также привлек яркий маникюр представительницы шоу-бизнеса. В ходе отдыха на Бали звездная родительница решила выглядеть естественно, поэтому не стала использовать макияж. Под размещенным фото исполнительница написала, что в мире ничего не существует отдельно от сознания человека. Знаменитость также добавила, люди сами заказывают себе уроки и «наказания».
Поклонники Нюши были щедры на комплименты. В комментариях многие заявили, что без косметики артистка выглядит намного лучше. «Милашка», «Такая стройняшка», «Очень шикарное фото», — писали фолловеры.
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