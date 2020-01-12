Войска Хафтара и Сараджа обвинили друг друга в нарушении перемирия в Ливии

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара и силы правительства национального согласия Фаеза Сараджа обвинили друг друга в нарушении перемирия в Ливии.
Генерал ЛНА Аль-Мабрук аль-Газви заявил, что группировки противника «нарушили перемирие с использованием всех видов вооружений». В частности, речь идет об использовании артиллерии. При этом огонь велся «более чем по одному направлению».
В ЛНА заверили, что «привержены заявлению о намерении соблюдать перемирие». Войска «ожидают новых указаний», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Marsad и Al Jazeera.
Главное командование ЛНА пока не делало заявлений по поводу нарушения перемирия.
Военные источники ПНС заявляют, что «силы Хафтара нарушили договоренность о прекращении огня на линии Салах-эд-Дин в Триполи».
Напомним, Ливийская национальная армия объявила о прекращении с воскресенья огня на западе Ливии, как и предлагали РФ и Турция.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара и силы правительства национального согласия Фаеза Сараджа обвинили друг друга в нарушении перемирия в Ливии. Генерал ЛНА Аль-Мабрук аль-Газви заявил, что группировки противника «нарушили перемирие с использованием всех видов вооружений». В частности, речь идет об использовании артиллерии. При этом огонь велся «более чем по одному направлению». В ЛНА заверили, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Роспотребнадзор выявил превышение метанола в большинстве «незамерзаек» / 25 ноября
- Зеленский озвучил «формулу будущего для Украины» / 14 декабря
- После смерти девушки в отделе полиции Оренбурга начата проверка / 29 ноября
- Вице-губернатор Иркутской области подал в отставку вслед за ушедшим главой региона / 17 декабря
- Грузия подключилась к «делу Хангошвили» / 11 декабря
- В Петербурге установили статую римского императора с лицом Путина / 13 декабря
- В Волгограде умерла пациентка Михаила Каабака, которой требовалась срочная операция / 28 ноября
- Сына экс-президента Грузии избили из-за плохого вина / 22 декабря