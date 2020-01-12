Войска Хафтара и Сараджа обвинили друг друга в нарушении перемирия в Ливии

12.01.2020, 3:44, Новости дня

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара и силы правительства национального согласия Фаеза Сараджа обвинили друг друга в нарушении перемирия в Ливии.

Генерал ЛНА Аль-Мабрук аль-Газви заявил, что группировки противника «нарушили перемирие с использованием всех видов вооружений». В частности, речь идет об использовании артиллерии. При этом огонь велся «более чем по одному направлению».

В ЛНА заверили, что «привержены заявлению о намерении соблюдать перемирие». Войска «ожидают новых указаний», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Marsad и Al Jazeera.

Главное командование ЛНА пока не делало заявлений по поводу нарушения перемирия.

Военные источники ПНС заявляют, что «силы Хафтара нарушили договоренность о прекращении огня на линии Салах-эд-Дин в Триполи».

Напомним, Ливийская национальная армия объявила о прекращении с воскресенья огня на западе Ливии, как и предлагали РФ и Турция.



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Последнее: Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара и силы правительства национального согласия Фаеза Сараджа обвинили друг друга в нарушении перемирия в Ливии. Генерал ЛНА Аль-Мабрук аль-Газви заявил, что группировки противника «нарушили перемирие с использованием всех видов вооружений». В частности, речь идет об использовании артиллерии. При этом огонь велся «более чем по одному направлению». В ЛНА заверили, […]

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