Мнение: У немцев с эвакуацией тоже не задалось

Справедливости ради — вот тут несколько другое описание эвакуации немцев и румын из Севастополя. Пожалуй — все было не так плохо у Советской армии, к 1944 году она все-таки в какой-то степени научилась воевать. Странно, конечно, что при подавляющем превосходстве у наших во всем — и на небе, и на суше — немцы все-таки умудрились вывезти тысяч 30… но явно не 150 и не 100 тысяч.

«В конце ноября 1943 года наступление наших войск на Украине, отрезало крымский полуостров. В Крыму осталась запертой 17 армия, группы армий «А» генерала-фельдмаршала Клейста. Начальник немецкого Генерального Штаба на тот момент Курт ЦейТцлер (ZeiTzler)

дважды докладывал в ставке Гитлера об опасности положения и настаивал на прорыве из Крыма на соединение с другими частями группы армии «А».

Полководческий гений Гитлера потребовал от 17 армии занять активную оборону и приготовиться к эвакуации морем.

Вот тут генерал Цейцлер произнёс пророческие слова:

«При эвакуации морем можно будет спасти лишь незначительную часть войск, это решение, приведёт к катастрофе…»

Позже его сменят на генерала Гудериана.

…

Далее наши войска, прорвали оборону противника и вышли на оперативный простор.

Самые удивительные чудеса показали румынские войска – 17701 сдались в плен, потеряв убитыми 49 человек. Кстати, именно румыны первыми достигли Севастополя «почти полностью», как пишет немецкий историк, забывая упомянуть, что некоторые для скорости бежали, сняв ботинки и бросив тяжёлые карабины.

Немцы отступали более организованно, пытаясь организовать оборону, от того и потери понесли значительно существенные, чем румыны.

43.886 немецких солдат и офицеров попало в плен, около 50.000 погибло.

Наши войска вышли на оперативный простор и за 5 дней захватили весь Крым, выйдя к Севастополю, куда стеклись остатки разбитой 17 армии.

По немецким данным к началу наступления наших войск, боевой состав 17 армии 235.000 солдат и офицеров.

По состоянию на 18 апреля в Севастополе собралось 124.233 вс боевого состава 17 армии.

78.000 немцев и 46.000 румын

Здесь стоит учесть, что не учтенными остались части СС, СД, различные формирования татар, власовцев и тыловые части флота и авиации, не входившие в подчинение командующего армией.

12 апреля в полдень было принято решение, и в 14:15 генерал-лейтенант Хойзингер передал начальнику штаба группы армий генерал-майору Венку приказ Гитлера, в котором говорилось: «Севастополь удерживать в течение длительного времени, поэтому боевые части не подлежат эвакуации».

Но всё же румынское военно-политическое руководство, отдало приказ об эвакуации румынских частей. Антонеску объяснял это тем, что «второго Сталинграда Румыния не выдержит».

И действительно, до начала штурма Севастополя румынскими пароходами и авиацией удалось вывести 38.600 румын.

Всех вывести не успели, при штурме в плен сдались 5.100 румын.

27 апреля генерал-полковник Енеке направил в штаб группы армий телеграмму: «Силы армии настолько малы, что уже вскоре она должна будет занять более узкую полосу обороны на рубеже долина Инкермана — южный берег Северной бухты. В течение длительного времени этот фронт удерживать будет невозможно, так как все аэродромы и причалы будут находиться под обстрелом противника. Необходимо эвакуировать людей».

В ночь с 27 на 28 апреля Гитлер отклонил ходатайства Енеке.

Командующий 17-й армии приказал начать эвакуацию, но ОКВ приказало прекратить эвакуацию и заменило генерала Э. Енеке на посту командующего генералом К. Альмендингером . Как он был прав, этот генерал Енеке, сколь точно предсказал последнюю агонию армии!

Всё же немцы вывезли 16.000 вс татар, власовцев и прочую сволочь, в виду их неблагонадёжности. Татары целыми отрядами переходили на сторону нашей армии.

Так же были вывезены 4.600 военнопленных с охранявшими их частями СД.

Не имея приказа на отступление, иначе у охраны лагерей эвакуироваться не получалось.

Всего немецкая авиация вывезла 21.457 человек из них 9.600 румын, остальные немецкие раненные солдаты и различные тыловые службы.

Итого, к началу нашего штурма Севастополя 5 мая в 17 армии, оставалось 64.700 вс, в основном немцы, кроме 6.000 румын. Учитывая к тому два стрелковых корпуса (1300вс), доставленных в помощь крепости.

5 мая части 2-я гвардейской армии начали наступление, нанося вспомогательный удар с севера. Эти атаки сковали врага и заставили усилить его левый фланг. 7 мая на участке Сапун-гора, Карань левофланговые части 51-й и Приморская армия после 90-минутной артподготовки и при поддержке всей авиации фронта начали штурм вражеского укрепрайона. В первый же день штурма они, сломив ожесточенное сопротивление врага, овладели Сапун-горой – ключом обороны Севастополя. Взломав, один за другим три оборонительных обвода, к утру 9 мая войска фронта с севера, востока и юго-востока ворвались в город и к вечеру очистили Севастополь от врага. Остатки разгромленной 17-й армии отходили на мыс Херсонес.

Собственно, весь штурм Севастополя занял 4 дня. Враг был разбит и выбит из города.

Остатки немецких частей оказались в полном окружении на мысе Херсонес.

Тут даже немецкие историки не могут толком сказать, сколько именно солдат и офицеров оказалось в толпе. Называют примерную цифру в 50 000 вс.

Вот тут, казалось бы, самое время начинать эвакуацию.

Морской комендант Крыма контр-адмирал Шульц, который понимал, что теперь речь может идти только попытке выиграть время, чтобы флот смог вывезти как можно больше солдат, отдал распоряжение — дать условный сигнал, предусмотренный на случай катастрофы, требуя, таким образом, прислать все имеющиеся корабли. Однако он получил от командующего немецким ЧФ ответ –

«надо спокойно оценивать обстановку, южная часть крепости может продолжать оборону».

Удивительная фигура этот адмирал Шульц, в своих воспоминаниях он много говорит о своём беспримерном героизме и как он вместе со штабом, погрузился на торпедный катер, конечно для более уверенного управления. Вот, правда, возник вопрос, сколько же тонущих солдат вы спасли адмирал?

Скромно молчит, но, справедливости ради, стоит сказать, что под различными предлогами, он успел до штурма эвакуировать все 16.000 храбрых тыловиков «крайсмарин».

Утром 8 мая последние 13 немецких самолётов покинули авиабазу на Херсонесе, и группировка осталась вообще без какого-то прикрытия с воздуха.

Хотя и до этого оно было весьма условно.

Генерал Толбухин, учитывая мощный оборонительный рубеж немцев на мысе Херсонес, предоставил уничтожение немецкой группировки авиации флоту и артиллерии.

Артудары по мысу и местам посадки на суда не прекращались ни на час. Авиация бомбила суда при свете осветительных авиабомб, так же действовали наши торпедные катера и подводные лодки.

И когда 8 мая, наконец-то, пришёл долгожданный приказ об эвакуации немецкого гарнизона, наши моряки и лётчики, с нетерпением, ожидали немецких кораблей.

В ночь на 10 мая, первым на торпедный катер «S 51» погрузился командующий 17 армией и его штаб.

К 2.00 ночи подошли первые транспорты — «Тотила» и «Тея». Они стали в 2 милях севернее мыса, где попали под сильный артиллерийский огонь и налеты авиации. Из-за обстрела пароходы не могли подойти ближе к берегу, что очень замедлило погрузку. Она проводилась с 04:00 до 07:30 с помощью катеров и шлюпок. «Тея» приняла на борт от 4800 до 5000 человек, «Тотила» — около 4000.

В 05:45 «Тотила» была повреждена во время налета тремя бомбами, загорелась и затонула около 08:00.

Уходившая тем временем на юго-запад в сопровождении «R 164» и «R 35» «Тея», после попадания бомб и торпеды с торпедоносца была настолько сильно повреждена, что в 15:00 затонула в 23 милях юго-западнее Херсонеса. Тральщики смогли спасти около 400 человек и пришли в Констанцу 11 мая в 11:00. Большая часть эвакуированных солдат (около 8 тысяч) утонула.

Так закончилась первая попытка эвакуации немецкого гарнизона Севастополя.

Самое забавное, ночью в 3.40 10 мая на Херсонес транспортами «Тебен», «Хельга» и «Данубиус» было доставлено большое количество боеприпасов. В тех обстоятельствах они уже не могли попасть на передний край. Из 40 т боеприпасов организованно были выгружены только 7 т. Корабли так и ушли загруженными, не взяв ни одного вс на борт.

В ночь с 10 на 11 мая эвакуация продолжилась, точнее вторая её попытка.

Но она могла осуществляться лишь в ограниченных объемах, поскольку ожидаемые корабли так еще и не прибыли.

Из воспоминаний немцев:

«Полуостров Херсонес, форт «Максим Горький II»( разрушенная батарея 39) и места погрузки находились под постоянным огнем советской артиллерии и подвергались налетами авиации.

В форте и укреплениях, от которых вели ходы сообщения 3-4 м, скопилось большое количество солдат. Им уже никто не решался отдавать приказы, офицеры, старались пройти молча — озлобленная толпа в мундирах ждала корабли для эвакуации. Все коридоры форта были забиты ранеными. Все были одержимы лишь одной мыслью — как можно быстрее оказаться на корабле. Приказы не исполнялись, всем управлял только массовый инстинкт».

Хорошая поправка к мемуарам Манштейна о безукоризненной организованности.

11 мая в 02:00 конвой «Овидиу» с пароходом «Романиея» подошел к Херсонесу.

Снова погрузка натолкнулась на большие трудности, так как саперных паромов и шлюпок не оказалось на месте. Они были разбиты за сутки до этого, или ушли с конвоем «Патриа» на запад. БДБ и лоцманский катер «SW 12» занялись перевозкой. Тем временем «Романию» атаковали советские самолеты, и «вчерашняя драма» повторилась: судно после попадания бомб и снарядов горело почти сутки и затонуло 12 мая ранним утром.

Сколько немецких солдат погибло, так никто и не знает по сию пору.

На час позже подошёл конвой «Профет», его атаковали авиация и торпедные катера. Пароход «Данубиус» после попадания бомбы в 07:30 взлетел на воздух.

«Хельга» у Херсонеса была сильно повреждена попаданием бомбы и затонула. «Гейзерих» затонул после многочисленных попаданий бомб и торпеды с советской подлодки «Щ-201».

Находившихся на обоих этих кораблях солдат, из-за недостатка плавсредств, спасти не удалось. Полностью загруженные корабли охранения уже не могли принимать на борт оставшихся на берегу. В среднем с погибших крупных пароходов только десятую часть из находившихся на их борту солдат удалось спасти кораблям охранения.

Удачней было бы это назвать – «морская мясорубка», ибо за две ночи ни один более менее крупный корабль, так и не смог отойти от побережья Крыма.

Наши лётчики и моряки, спокойно, ждали пока суда загрузятся, а затем топили всё что возможно.

В 05:00 танкер «Фредерик» («Фируз») торпедировала советская подводная лодка «Л-4», и он был вынужден на буксире кораблей охранения вернуться в Констанцу.

Единственный корабль, хоть и не взявший на борт пехотинцев, но уцелевший в мясорубке.

На следующий день генерал Хартман отдал приказ, что грузиться на корабли должны только боевые подразделения под командованием офицера. Этот приказ пришлось отменить сразу при погрузке, ибо толпа солдат на пирсе, начинала бить моряков в лицо и стрелять в воздух, когда те им чего-то пытались объяснить.

Из уст адмирала, сие звучало так:

«…приказ был отменён морским комендантом из-за его невыполнимости, так как подходящие плавсредства «брались штурмом», а команды кораблей все равно не могли отличить, «какого духа солдат им встретился»…..

Итак, ночь с 11 на 12 мая «последний конвой».

В течение всего времени по акваториям мест погрузки велся сильный артиллерийский огонь, который с 20:00 10 мая носил характер «уничтожающего огневого удара».

Он продолжался весь следующий день и в ночь на 12 мая.

Постоянные воздушные налеты с применением осветительных бомб дополняли огонь артиллерии. С одной стороны, туман мешал кораблям подходить к местам погрузки, с другой — благодаря ему в эту ночь не было потерь среди кораблей.

Тем временем, командир 49-го гск направился с херсонесской позиции к берегу.

В течение дня в части были отданы приказы, регламентирующие районы сосредоточения. Но эвакуация, как докладывал командир корпуса в группу армий, «была осложнена тем, что план погрузки кораблями не соблюдался, а большая часть шлюпок, предназначенных для перевозки, была уничтожена артиллерийским огнем». Поэтому суда не прибыли к части причалов, а приготовившиеся к погрузке войска — около 10 тысяч человек — большую часть которых составляли фронтовики и раненые, ждали зря.

Так как с рассветом надо было рассчитывать на массированные налеты авиации, перед которыми конвои были бы беззащитны, войска покинули линию фронта уже в 23:00. Непосредственно перед местами погрузки оставались только посты охранения, таким образом продолжать погрузку после ночи на 12 мая было больше невозможно.

В связи с этим морской комендант Крыма в 01:33 направил следующую радиограмму командующим ЧФ вице-адмиралу Гельмуту Бринкману:

«При приблизившемся в данный момент фронте, погрузка на корабли днем исключена. Прошу вернуть все конвои, которые могут прийти к Севастополю после 02:00 и вести спасательные работы на море».

В 02:05 последовала еще одна: «Обстановка требует прекратить погрузку не позднее 02:30. Прошу отозвать все БДБ».

В 02:30 после последний крупный конвой покинул акваторию Херсонеса.

Пароход «Тисса» на пути в Констанцу получил повреждения от попадания бомбы, и его взял на буксир тральщик «R 196».

Пароход «Дуростор» затонул в 16:00 после попаданий бомб и торпеды подводной лодки «А-5».

«UJ 310», поврежденный артиллерийским огнем, затонул.

Находившиеся на месте БДБ, оставались у пристаней и после 02:30 до полной загрузки. Они продолжали находиться в распоряжении морского коменданта. Им была дана команда взять на борт как можно больше человек (до 700 вместо 250 по инструкции, а некоторые — даже до 1100 человек) и идти на запад. В 03:30 в Констанцу направились торпедные катера под командой морского коменданта.

Всё.

12 мая командир 73 пехотной дивизии генерал Бёмэ и командир 5 армейского корпуса генерал-лейтенант Фридрих-Вильгельм Мюллер, провели переговоры о полной капитуляции.

24.361 немецких солдат и офицер сдались в плен.

Всего же в ходе операции с 8 апреля по 12 мая 1944 г. войска 4-го Украинского фронта, ВВС и Авиация Черноморского флота уничтожили 529 самолётов, 188 танков и самоходных орудий, 775 орудий, 946 миномётов, 1.882 пулемётов, 2.227 автомобилей, 39 складов.

Всего захвачено трофеев: 49 самолётов, 111 танков и самоходных орудий, 2.304 орудия, 1.449 миномётов, 4.809 автомобилей, 7.008 пулемётов, 84.524 винтовки и автомата, 11.684 лошади, 44 паровоза, 2.865 вагонов, 14 эшелонов, 188 складов.

Всего противник потерял в Крыму и Севастополе 578 самолётов, 299 танков и самоходных орудий, 3.079 орудий миномётов.

За этот период авиация и корабли Черноморского флота потоплено 69 транспортов, 56 БДБ, 2 сторожевых корабля, 2 канонерских лодки, 3 тральщика, 27 сторожевых катеров, 32 судна других типов. Всего потоплен 191 корабль и катер.

Потери наших войск за время операции составили убитыми и пропавшими без вести 17.754 человека, ранеными 67.065 человек. Всего 84.819 человек. Потерян 171 танк и самоходное орудие, 521 орудие и миномет, 179 самолетов, 29.700 единиц стрелкового оружия. (Гриф секретности снят, с. 200, 201, 371)

И всё же, возвращаясь к заголовку статьи об «эвакуации немцев из Севастополя».

В целом, если считать эвакуацию героических румын и не менее героических тыловых крыс «люфтваффе» и «крайсмарин», было вывезено 64.563 человека.

В состав 17 армии из них входили только 21.457 раненых вс.

Сколько успели немцы вывести за три последних ночи?

Точно известно, что гидросамолёты, подняли с потопленных судов 109 вс, катера 83 человека.

Всего в Констанстанцу прибыло 25.697 солдат из них 6011 раненых.(по данным адмирала Бринкмана на опросе при расследовании «блестящей эвакуации» в «Гестапо»)

Учитывая, что назвать действительную цифру ему было крайне не выгодно, оставим её сомнительной.

Учитывая вместимость судов, которые погрузили вс, а таких было не более 20, в Констанцу вывезли чуть более 6 тыс. вс.

Вот это всё, что осталось от 17 армии.

Лишь одна из дивизий осталась в строю, имея 600 вс личного состава, остальные 6, были расформированы.

Остаётся открытым вопрос, сколько немцы, потеряли при переходе морем?

Смотрим.

Вот упоминания только о части из потопленных кораблей и катеров.

1. “Sperrbrecher-163” (570 брт.), 10 апреля У Сулины авиация потопила прорыватель минных заграждений

2. CNR-1468 лихтер (500 брт.). торпедные катера потопили

3. R-204 (2 погибших) Утром 11 апреля штурмовики Ил-2

4. (БДБ) F-564C2. В Севастополе 15 апреля авиация потопила быстроходную десантную баржу.

5 БДБ F-395C.в Ялте торпедные катера и самолёты потопили.

6. “Wagrein” (260 брт.) каботажный транспорт. У Ак-Мечети 16 апреля авиация потопила.

7. БДБ F-394C Западнее Севастополя авиация потопила

8. “Dordonj” (930 т.) лихтер. Торпедные катера.

9. “Tetir Ossag” (2793 брт.) танкер В районе Севастополя 17 апреля торпедные катера потопили Следовавший 22 апреля из Севастополя с конвоем) был сначала повреждён самолётами, а потом добит подлодкой М-35.

10. “Ardajal” (5695 брт.) румынский транспорт Следовавший в этом конвое получил тяжёлые повреждения.

11. “Leo” (409 брт.). В результате атаки штурмовиков Ил-2 47-го шап немецкого конвоя 24 апреля был потоплен.

12. UJ-104 (ex-KT-17) охотник (834 брт.), погибло 17 человек команды. 27 апреля был повреждён торпедным катером ТКА№.344 Корабль отбуксировали обратно в Севастополь где его взорвали 5 мая.

13. “Lola” (1193 брт.) транспорт. 29 апреля береговой артиллерией был повреждён.

У Севастополя 3 мая 9 бомбардировщиков А-20 13-го гв.дбап атаковали вражеский конвой и потопили:

14. охотник UJ-2304 (KFK-84).

На следующий день, 4 мая артиллерия потопила в севастопольской бухте

охотники UJ-2313

15. UJ-2314 (KFK-202),

16. транспорт “Junak” (444 брт.) 10 Пе-2 40-го бап потопили.

17. потоплен лихтер “Bessarabija” (1489 т.) Днём 5 мая в севастопольской бухте потоплен артиллерией.

18. БДБ F-132A потоплен в севастопольской бухте пикировщики Пе-2 40-го бап.

19. лихтер “Elbe-5” (500 брт.) На подходе к Севастополю 8 мая торпедные катера ТКА.№.344, №.304 и СМ-3 атаковали вражеский конвой и потопили его.

20. танкер “Prodomos” (877 брт.) В течение 9 мая советская авиация потопила в севастопольской бухте.

21. каботажный транспорт “Inga” 9 мая советская авиация потопила в севастопольской бухте.

22. сейнер “Nadja” 9 мая советская авиация потопила в севастопольской бухте.

23. грузовой мотобот “Hella” 9 мая советская авиация потопила в севастопольской бухте.

24. “Totila”(2773 брт.), 10мая 30 штурмовиков Ил-2 из 8-го гв.шап, 47-го шап и 10 торпедоносцев А-20 из 13-го гв.дбап

25. “Teja” (2773 брт.) 10мая 30 штурмовиков Ил-2 из 8-го гв.шап, 47-го шап и 10 торпедоносцев А-20 из 13-го гв.дбап.

Корабли конвоя с трудом сдерживали атаки авиации до полудня. В полдень “Teja” поразила торпеда, и оно тоже затонуло.

26. БДБ F-335 тот же конвой

27. буксир “Banat” тот же конвой, та же атака авиации.

28. G-3211 сторожевой катер, потоплен артиллерией в тот же день.

29. “Lus” сторожевой катер, потоплен артиллерией в тот же день.

30. “Sturmfogel” сторожевой катер, потоплен артиллерией в тот же день.

31. сапёрно-десантные катера PiLB.319 и PiLB.402.

32. транспорт “Geiserich”(712 брт.), потоплен днём 11 мая, когда от мыса Херсонес в Констанцу отошёл последний конвой.

По нему беспрерывно наносили удары самолёты. 11 штурмовиков Ил-2 8-го гв.шап

33. транспорт “Danubius” (1489 брт.) потоплен 6 Ил-2.

34. охотник UJ-310 (ex- KFK-194) те же 6 Ил-2 в тот же час.

35. танкер “Friederike” (ex- “Firuz”) (7327 брт.), тяжело повреждён ПЛ Л-4, на буксире доставлен в Констанцу.

36. UJ-2303 (ex-KFK-83) охотник, артогонь и авиация

37. G-3106 “Anderten” сторожевой катер, потоплен.

38. G-3162 “Tilli” сторожевой катер, потоплен авиацией.

39. “Romania” (3152 брт.) плавбаза, повреждена авиацией и добита торпедными катерами ТКА №.301, №.353

40. Транспорт “Durostor” (1309 брт.) повреждён ударом 12 Пе-2

и потоплен подлодкой А-5.

41. БДБ F-130A . Повреждённую авиацией, расстреляла артиллерией подлодка С-33

В Севастополе немцы подорвали повреждённые транспорты “Kazak” (759 брт.) и “Erzherzog Karl” (378 брт.).

Если вы обратите внимание, то заметите, что большая часть кораблей и потоплена именно за три ночи «эвакуации немецкого гарнизона». До сих пор спор между немецкими и русскими историками сводится к тому, сколько потеряли немцы 28.000 или 42.000 военных.

И всё же, факты говорят, что никакой «организованной эвакуации» из Севастополя не получилось.

Прав был генерал Цейцлер, когда говорил:

«При эвакуации морем можно будет спасти лишь незначительную часть войск, это решение, приведёт к катастрофе…»

Он даже не предполагал, сколь незначительно всё будет.

Приведу рассказ Гельмута КЛАУСМАНа,

рядовой 111-я пехотная дивизия

В Севастополе уже полным ходом шла эвакуация из города, русские с одного края вошли в город, и власти в нём не было никакой. Каждый был сам за себя.

Я никогда не забуду картину, как нас на машине везли по городу и машина сломалась. Шофёр взялся её чинить, а мы смотрели через борт вокруг себя. Прямо перед нами на площади несколько офицеров танцевали с какими-то женщинами, одетыми цыганками. У всех в руках были бутылки вина. Было какое-то нереальное чувство. Они танцевали, как сумасшедшие. Это был пир во время чумы.

Нас везли на барже в Констанцу. Всю дорогу нас бомбили и обстреливали русские самолёты. Это был ужас. Нашу баржу не потопили, но убитых и раненых было очень много. Вся баржа была в дырках. Чтобы не утонуть, мы выбросили за борт всё оружие, амуницию, потом всех убитых, и всё равно, когда мы пришли в Констанцу, то в трюмах мы стояли в воде по самое горло, а лежачие раненые все утонули. Если бы нам пришлось идти ещё километров 20, мы бы точно пошли ко дну! Я был очень плох. Все раны воспалились от морской воды. В госпитале врач мне сказал, что большинство барж было наполовину забито мертвецами».

https://www.proza.ru/2010/09/26/1417

Источник: Размышления вольного социолога

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