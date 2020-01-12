США пригрозили лишить Ирак доходов от продажи нефти

США могут заблокировать счет Ирака в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, где хранятся деньги, полученные от продажи нефти, сообщили источники в Ираке.
Wall Street Journal пишет, что соответствующее предупреждение было сделано во время телефонного разговора с и.о. главы правительтва Ирака Аделем Абд аль-Махди.
На такой шаг США могут пойти в ответ на вывод американских войск из Ирака, передает РИА «Новости».
О какой сумме идет речь, не сообщается.
В 2015 году США уже блокировали доступ к счету на несколько недель. Тогда Вашингтон объяснил это подозрениями в финансировании террористической организации «Исламское государство».
Напомним, после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке иракский парламент проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны.
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Последнее: США могут заблокировать счет Ирака в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, где хранятся деньги, полученные от продажи нефти, сообщили источники в Ираке. Wall Street Journal пишет, что соответствующее предупреждение было сделано во время телефонного разговора с и.о. главы правительтва Ирака Аделем Абд аль-Махди. На такой шаг США могут пойти в ответ на вывод американских войск из […]
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