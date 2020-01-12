Мнение: Письмо: «Сожру себя, если потеряю этого мужчину»

Есть такие «мягкие люди», которые избегают конфликты и думают, что делают это от миролюбия и доброты.

Но делают они это из-за зависимости и большой короны.

От того, что присвоили второго, и когда он идет на конфликт, готовы закрыть глаза на все, лишь бы оставаться в слиянии и ощущении единства.

Посмотрим пример, как это бывает с самого начала отношений.

kisss03

Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

Буду рада, если мне посчастливится попасть на разбор и сохранить отношения.

С С. познакомилась 1,5 года назад на СЗ. Неделю переписки, 1 свидание и общение закончилось. В тот период у меня была череда свиданий и на С. я смотрела со своей башни. И я его не заинтересовала.

Добавился в соцсети два месяца назад, началась переписка ежедневная, созвоны, встретились через неделю в бургерной. Он был очень обаятельный, шутил, мы обсудили предстоящие новогодние праздники, что было бы круто уехать куда-нибудь вместе.

Сразу сказал, что скоро придёт зп и я могу выбирать место куда поедем, он платит. Я сказала, что мне тоже придёт зп и тогда выберем.

Меня это удивило. Раньше такого от мужчин не слышала. Учитывая то, что мы пока дружим.

С. 29 лет, на два года старше меня. Приехал из небольшого города. У него хорошая руководящая должность в продажах. Но при этом, нет квартиры, машины и сбережений. Внешне полноват.

У нас примерно одинаковая ОЗ.

Раньше я даже не смотрела в сторону таких парней, считала что я красивая и мне нужен статусный мужчина, старше лет на 8. Ничего не выходило из этого.

А тут встретила С.

Все закрутилось очень быстро. Он вёл себя так, будто я его будущая жена, с самого начала. Он окутал меня своей заботой. При этом, никакого намёка на секс. Для меня это стало крючком. Потом он сказал, что даже дотронуться до меня боялся, думал что спугнет.

Через 10 дней я пошла с подругами в бар. Не хотел отпускать, попросил написать когда я буду дома, и чтобы дома была в 12.

А я выпила лишнего, у меня украли телефон и я поехала ночевать к подруге.

Объявилась в два часа дня, позвонила ему уже из дома. Он был злой, отчитал как девочку 5 летнюю.

Через два часа встретились, чтобы купить мне временный телефон, потому что я была совсем без связи.

Опять отчитал, что так делать больше не нужно, он не спал, места себе не находил и тд. Купил телефон.

(Вот их первый конфликт. Она недовольна, что он ее отчитывает. Но при этом принимает от него телефон, покорно выслушивает, обиженно поджав подбородок. И вела она себя действительно как дура, когда напилась, проворонила телефон и поехала ночевать к подруге, нарушив их договор. То есть она понимает, что накосячила и поэтому дает себя отчитать)

Мы стали встречаться почти каждый день, запланировали отпуск на март. Поездка, о которой я мечтала. Он заграницей не был и готов был куда угодно рвануть со мной.

(Рвануть — это сорваться с места. А запланировать отпуск через полгода — это совсем не рванут. Вот так вы и кормите корону, интерпретируя обычные вещи в превосходных выражениях)

С. рассказывал о себе, о прошлом. И начал много говорить о будущем. У меня возникли мысли, что он любит поговорить, нафантазировать, а до реальной жизни это не дойдёт.

Через неделю дарит мне новый айфон, чтобы я не ходила в нокией и была на связи постоянно. Я в шоке, никогда не получала такие дорогие подарки. Сказал, что это заранее подарок на Новый год.

(Он развеял ее недоверчивость штурманскую. Теперь она может выдохнуть и распахнуть хлеборезку)

Через несколько дней он позвал меня к себе домой, был секс. Он сразу сказал, что переедешь ко мне. «Моя женщина, ждал тебя почти 30 лет».

Все очень быстро развивалось и от первого свидания до переезда прошло 3,5 недели.

Приехал к моей маме с цветами, забрал меня с вещами. Мама от него в восторге, называют друг друга зять и теща.

Начала совместная жизнь. Первый раз я почувствовала что такое баланс. Он приносил домой цветы или конфеты, ездили в Икею, чтобы обустроить жильё. После работы еду домой и думаю, что приготовлю что-нибудь вкусное ему, а он приехал раньше и уже готовит своё фирменное блюдо. Потом он заболел сильно, лечила его.

(Баланс с ее точки зрения, когда мужчина ее опекает и балует, кормит и развлекает)

Поехали к его родителям в маленький город. Они прожили 40 лет вместе и это эталон семьи для С.

Сказал, что ни одну девушку домой не приводил.

Родители приняли меня хорошо, все называли это смотрины.

Знакомство с его лучшими друзьями. Я видела, как С. счастлив.

Начались разговоры про детей. Что уже пора, давай бросай курить (мы оба курим). Как-то выпили с ним, сказал что скоро сделает предложение. Потом ещё маме моей сказал и своим друзьям.

И тут пошли конфликты по поводу детей. Он хочет уже сейчас.

Я тоже хочу детей, но мы мало знаем друг друга. Озвучила, что мне нужен год. Скандал. Ты не хочешь семью и все.

(Он с первого дня доминирует, но она принимает это, когда он за это платит. Буквально платит, выворачивая карман. Но где-то они в цене не сходятся, и тогда она ему выдвигает условия. То есть готова принять его доминирование в ответ на опеку, только смотрит, чтобы не продешевить)

За месяц, что мы живем вместе было три ссоры. И во время них я узнаю те нюансы, которые меня тормозят:

1. Мы на съемной квартире и запаса денег нет.

2. Он контролирует меня. Недавно не ответила ему 30 мин, потому что ходила с подругой в магазин одежды и зашла в кафешку, приезжаю домой-злой. Поругались. Он себе напридумывал уже сто ситуаций что со мной.

3. У него жесткий и властный характер. Это меня восхищает и отпугивает одновременно. Я боюсь, что если мы поженимся, он будет переделывать меня под себя. Сейчас есть проявления.

(Девчонки, если вас что-то восхищает и и оно же отпугивает, я ничем вам помочь не могу. Вы мазохистки, а это как в анекдоте: «Вы страдаете от своей проблемы?» «Нет, я ею наслаждаюсь»)

Границы у меня хреновые. Будь получше, выруливала бы из этих ссор. У него такие же. Он присваивает меня. «Я живу ради тебя и хочу, чтобы ты тоже жила ради меня. Ради нашей семьи». Везде мы.

(Она у него баги ищет, надевает на него колпачок «плохой характер». Если вы надели на партнера колпачок «у него такой характер» или «у нее такая нервная система», вы будете динамично сливаться, при этом еще и косячить)

«Я тебя выбрал как мать наших детей, а не как девушку для встреч».

Сейчас идут бытовые притирки, он считает, что женщина обязана готовить, убирать, воспитывать детей. А мужчина может иногда помогать ей. Я считаю, что если оба работаем, то и обязанности делим.

Поругались.

Он нападает, я отстаиваю свое мнение. Сказала со злости, что рано мы съехались. Начал бить стол, стену. Выбил руку.

Мне стало страшно от его агрессии.

Боюсь, что он меня сейчас прогнет, а я буду страдать в браке, уже с ребёнком.

Не знаю как быть. Люблю его очень, вижу что меня любит. Восхищаюсь его мужественностью. Из него будет идеальный муж и отец.

Но есть и много сомнений.

(Он ей по сути озвучил, что она должна подчиняться ему, она что-то блеяла в ответ, он дал понять, что он — псих и следующий удар будет по ней, возможно. Но она пишет, что он будет идеальным мужем и отцом. Квартира съемная, сбережений нет, характер властный, орет и крушит все в ссорах. Всем она недовольна, но уже присвоила и расстаться — не вариант)

Как вести себя не понимаю.

Хочу мира, баланса и счастливой семьи.

(Ну раз хотите, автор, ваше хочуха все устроит)

Таких мужчин раньше не встречала. Понимаю, что веду себя не мудро и не по женски. При этом, нужно научиться с ним договариваться, а не воевать.

(Учитесь. Выходите быстрей замуж или рожайте скорей без свадьбы, выполняйте его указания и не спорьте. Если иногда и побьет, ничего. Учитесь быть женственной)

Сожру себя, если потеряю этого мужчину.

(Автор, вы наверное забыли кому пишете письмо. Мне все равно, сожрете вы себя или нет. Но может быть Небушко от этой вашей угрозы испугается и постарается вам помочь)

P.s. Спасибо за блог

Источник: Эволюция

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