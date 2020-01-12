Мнение: Я так долго его добивалась

Множество перьев сломано и тонны бумаги исписано о стремлении наших теток выйти взамуж. Если не выйти, то создать ситуацию, вымутить, высидеть, выкряхтеть, залететь и прочее. Все это яростное стремление найти себе пиздовладельца принимает в большинстве случаев причудливые и извращенные формы.

Все тетки хотят замуж. Без исключения. Отличаются лишь цели, преследуемые посредством взамужества. А вот добиваясь этих целей, тетки становятся величайшими стратегами, выдумщицами и руководствуются принципом «цель оправдывает средства». Скажи эту поговорку тетке в глаза-она мило улыбнется и вряд ли что либо вам возразит.

Но самые ужасные формы эта цель, этот «Золотой Фетиш» приобретает в том случае, если тетка росла в неполной наоборот семье, или совсем одна одинешенька на этом свете.

Итак-знакомьтесь: тетки моральные, или самые что ни на есть реальные сироты, воспитывавшиеся или в приемной семье, или брошеные матерью, или отцом.

Лет пять наверное наблюдаю за тем, как из последних сил стараются сформировать эту пресловутую «ячейку общества» две молодые девчонки. У одной совсем никого нет. Вторая воспитывалась у бабушки, мать свалила из семьи еще в ее младенчестве, папанька строил карьеру, не занимался совсем, ну и как обычно-свои хотелки и желания ставил превыше всего.

Синдром «брошеного ребенка» развивается и принимает настолько причудливые формы, настолько желание девки обрести хоть какую то, похожую на нормальную семью, велико, что она может сама себя смешать с пылью и нализывать пятки потенциальному кандидату, лишь бы добиться поставленной цели.

Что можно ожидать от мамсиков-кандидатов, в семье которых мамка-доминанта, распоряжающаяся всем, в том числе и финансами, время от времени подкидывающая сыночке то на новый шарфик, или трусы, то на поездку на отдых, то еще на какую нибудь хню, думаю объяснять не стОит.

А вот девка с синдромом «сироты» и сирота реальная, по щенячьи заглядывающа в глаза «кандидата» этого не видит, или не хочет, не желает, а возможно попросту не умеет видеть.

Потому что в данном случае она приобретает в пользование не только мамсика, для которого она работает и берет подработки, а он особо и не напрягается, не только «когда нибудь мы поженимся», возьмем ипотеку, родим и «все как у людёв», но и всю его семью, пусть с прибабахами и мамочкой-тираном.

Обрести семью, получить то, чего у нее никогда не было, становится ее идеей фикс и ради одного этого слова она готова лечь костьми и на любые лишения и униженич.

Спрашиваю-нахер тебе надо это безвольное существо, в почти 30 лет зависящее от мамы? Нахер тебе то, что от тебя погуливает и пока ты стахановщину устраиваешь, может запросто просрать свою хиленькую зарплатку?

Ответ -выше всех моих ожиданий: «Ты что! Я так долго его добивалась!»

Да и хрен бы с ними, такими девками. Свою голову и опыт тут не приставишь. Не объяснишь что с вероятностью 99% там вместо статуса «взамужем», ждет статус «мать одиночка и долги -алименты»

Удивляет цинизм взрослых людей, беззастенчиво пользующихся наивной девкой, зараженой еще совдеповскими канонами семейных традиций, содающих комфортные условия «для нашего мальчика» и считающих живого человека проходным вариантом, твердо зная-ее некому защитить.

Всем добрый вечер

Источник: Достало

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Последнее: Множество перьев сломано и тонны бумаги исписано о стремлении наших теток выйти взамуж. Если не выйти, то создать ситуацию, вымутить, высидеть, выкряхтеть, залететь и прочее. Все это яростное стремление найти себе пиздовладельца принимает в большинстве случаев причудливые и извращенные формы. Все тетки хотят замуж. Без исключения. Отличаются лишь цели, преследуемые посредством взамужества. А вот добиваясь […]