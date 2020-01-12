Ученые выяснили, что экологически осознанные мужчины более привлекательны для женщин

По мнению зарубежных исследователей, экологически осознанный житель более привлекательный для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования появились на страницах издания Psychology and Marketing.
Ученые отметили, что были удивлены фактом большей популярности мужчин, предпочитающих использовать многоразовые кофейные чашки, холщовые сумки и органический хлопок – их доля составляет более 15%. Представители сильного пола, показывающие на собственном примере любовь к планете, считаются женщинами более мужественными. К слову, результаты данной научной работы опровергают итоги предыдущих исследований, в которых говорилось, что экологически осведомленные мужчины имели меньшую популярность у дам.
По словам профессора Сильвии Борау, существует большая вероятность, что девушки рассматривают таких мужчин, как более бескорыстных, поэтому и считают самым оптимальным вариантом для продолжения рода. В самом же исследовании приняли участие более 200 женщин, которым задавали вопросы об отношении к мужчинам, предпочитающим экологически чистые продукты или общественный транспорт вместо своего автомобиля.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По мнению зарубежных исследователей, экологически осознанный житель более привлекательный для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования появились на страницах издания Psychology and Marketing. Ученые отметили, что были удивлены фактом большей популярности мужчин, предпочитающих использовать многоразовые кофейные чашки, холщовые сумки и органический хлопок – их доля составляет более 15%. Представители сильного пола, показывающие на собственном примере любовь […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Письмо: «Не хочу быть лужей» / 4 мая
- В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали школу / 4 декабря
- Анджелина Джоли загнала в тупик неожиданным признанием / 27 декабря
- Мнение: «Русский мясник» оказался преподавателем / 5 декабря
- В Подмосковье из-за пожара в тепличном комплексе погибли восемь человек / 7 января
- Выходка близкого человека добила тяжело больного Порошенко / 19 декабря
- «Девка легла под старика»: жену Дмитрия Диброва жестко приложили за брак ради выгоды / 22 декабря
- Мнение: Налоги платят не ЗА что-то, а ЧТОБЫ что-то / 17 декабря