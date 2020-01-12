Мнение: О самом эпичном провале самых современных технологий



Фото © CNet.

Мы тут спорим время от времени, когда же наконец придёт тот день, где человеку надо будет уже всерьёз опасаться конкуренции с роботами за рабочие места. Читаем прогнозы, что начнётся это лет примерно через десяток, и… успокаиваемся. А зря. Железные машины придут на смену работникам из плоти и крови намного раньше, чем кажется обывателю.

По правде говоря, они уже приходят. И как раз туда, где их не ждали. Например, в Японии отель Henn na 90% персонала заменил роботами. И горничных, и портье, и ресепсионисток. Причём случилось это не вчера, и есть уже первые итоги. Совершенно феноменальные.

Как сообщается, половина из 243 отельных робота оказались… уволенными. Как выяснилось, они косячат ничуть не меньше людей.

Например, установленные в номерах виртуальный роботы-ассистенты Чури вызывали недовольство постояльцев своей тупостью. Пытаясь расслышать голосовые команды, они прерывали разговоры гостей отеля. Некоторые жаловались, что Чури принимал ночной храп за обращённый к нему запрос и будил страдальца заученной фразой «Извините, я не смог Вас понять. Не могли бы Вы повторить?».

Не лучше дела были и в других местах. Роботы-носильщики постоянно застревали вместе с багажом. Роботы-консьержи не могли ответить даже на простые вопросы. Роботы-аниматоры были слишком назойливыми, а вдобавок ещё и часто ломались.

Итог – первый в мире локаут среди роботов и возврат людей на привычные для человека рабочие места. В общем, эту схватку железные машины, созданные в 2015 году, проиграли. Эпик фейл.

Хотя и не конец истории.

Ведь современная робототехника продвигается дальше вперёд. Технологии становятся совершеннее, программы – умнее, а процессоры – мощнее. Так что битва машин ещё не окончена.

Как полагаете, каким будет исход новой попытки заменить гуманоидов андроидами, ведь такие попытки наверняка повторятся?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Фото © CNet. Мы тут спорим время от времени, когда же наконец придёт тот день, где человеку надо будет уже всерьёз опасаться конкуренции с роботами за рабочие места. Читаем прогнозы, что начнётся это лет примерно через десяток, и… успокаиваемся. А зря. Железные машины придут на смену работникам из плоти и крови намного раньше, чем кажется […]