Британия захотела ослабить свою зависимость от США

12.01.2020, 2:58, Новости дня

Великобритания должна уменьшить свою зависимость от США в военной сфере, сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.

Он не исключил, что Вашингтон может потерять «лидирующие позиции в мире». По мнению министра, это «будет плохо» как для Великобритании, так и для всего мира. Уоллес заявил, что Великобритания «готовится к худшему и надеется на лучшее», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

Министр напомнил, что «США вывели войска из Сирии», хотят заменить свои силы в Ираке силами НАТО. 

«Предположения, что мы всегда будем входить в коалицию с США, на самом деле просто не отражают то место, которое мы будем занимать», – сообщил глава британского военного ведомства. 

Он признал, что его страна «очень сильно зависит от воздушной поддержки США, американских средств разведки и слежения». Уоллес подчеркнул необходимость «диверсифицировать силы и средства» Великобритании.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп неоднократно жаловался на союзников по НАТО, от которых требует повысить расходы на оборону.



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Последнее: Великобритания должна уменьшить свою зависимость от США в военной сфере, сообщил британский министр обороны Бен Уоллес. Он не исключил, что Вашингтон может потерять «лидирующие позиции в мире». По мнению министра, это «будет плохо» как для Великобритании, так и для всего мира. Уоллес заявил, что Великобритания «готовится к худшему и надеется на лучшее», передает ТАСС со […]

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