Британия захотела ослабить свою зависимость от США

Великобритания должна уменьшить свою зависимость от США в военной сфере, сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.
Он не исключил, что Вашингтон может потерять «лидирующие позиции в мире». По мнению министра, это «будет плохо» как для Великобритании, так и для всего мира. Уоллес заявил, что Великобритания «готовится к худшему и надеется на лучшее», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Министр напомнил, что «США вывели войска из Сирии», хотят заменить свои силы в Ираке силами НАТО.
«Предположения, что мы всегда будем входить в коалицию с США, на самом деле просто не отражают то место, которое мы будем занимать», – сообщил глава британского военного ведомства.
Он признал, что его страна «очень сильно зависит от воздушной поддержки США, американских средств разведки и слежения». Уоллес подчеркнул необходимость «диверсифицировать силы и средства» Великобритании.
Напомним, глава американского государства Дональд Трамп неоднократно жаловался на союзников по НАТО, от которых требует повысить расходы на оборону.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Великобритания должна уменьшить свою зависимость от США в военной сфере, сообщил британский министр обороны Бен Уоллес. Он не исключил, что Вашингтон может потерять «лидирующие позиции в мире». По мнению министра, это «будет плохо» как для Великобритании, так и для всего мира. Уоллес заявил, что Великобритания «готовится к худшему и надеется на лучшее», передает ТАСС со […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названа дата повторного запуска спутника «Глонасс-М» / 11 декабря
- Николай Рыбаков возглавил «Яблоко» / 15 декабря
- При пожаре в наркодиспансере в Тюмени погиб человек / 14 декабря
- Продажи автомобилей японских брендов в РФ упали на 10% / 11 января
- Робот «Федор» анонсировал обновление российских орбитальных группировок / 27 ноября
- Из ФСБ России уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке – СМИ / 10 января
- Выпуск самолетов Boeing 737 MAX приостановлен после двух авиакатастроф / 17 декабря
- Вакарчук в меру сил будет заниматься политикой, в меру удовольствия – музыкой. Не его вина, что в нем пытались узреть что-то, чего в нем нет / 25 декабря