Геронтократы Америки

Возрастные кандидаты вступают в схватку за Белый дом. Следующий президент США может быть самым старым в истории.

…На дворе 1984 год. В разгаре вторая президентская кампания Рональда Рейгана, ему 73 года. Его соперник Уолтер Мондейл — бывший вице-президент США при Джимми Картере — на 20 лет моложе. Первые дебаты. И сразу вопрос — не в бровь, а в глаз: как в столь преклонные годы исполнять столь сложные обязанности? В ответ звучит что-то невнятное. Рейган плывет с ответами, теряет нить разговора, наглядно подтверждая правоту оппонента… На вторые дебаты он выходит собранным. Стоило Мондейлу поднять выгодную тему, как последовала разящая реплика. «Я не хотел бы делать темой этой кампании возраст. Я не собираюсь использовать в политических целях юность и неопытность моего оппонента». Смех, аплодисменты. Смеялись все, включая Мондейла. В ноябре Рейган был переизбран оглушительным «лэндслайдом» (обвалом), победив в 49 из 50 штатов, как никто и никогда в истории США.

Вопрос о возрасте остро встает в стартующей президентской кампании 2020 года. Дональду Трампу 73 года. Когда он въехал в Белый дом, он был на год старше Рейгана. Совсем не исключено, что после окончания первого срока он будет квартировать в нем еще четыре года. То есть до 78 лет.

Или не будет.

В чем, однако, можно быть твердо уверенным, так это в том, что любой из нынешних демократических фаворитов при вступлении в президентскую должность побьет его возрастной рекорд.

Через год, когда и если выиграет кто-то из нынешних демократических претендентов:

Элизабет Уоррен будет 71.

Джо Байдену — 78.

Столько же будет Майклу Блумбергу, он на несколько месяцев старше Байдена.

Берни Сандерсу исполнится 79.

Наш идеологический противник где-то подцепил вирус геронтократии? Не от нас ли заразился?

К этой теме мы обязательно вернемся. А пока посчитаем возможные дебет-кредит на костяшках лет.

В нынешней демократической гонке — кто выйдет к барьеру с Трампом — до сей поры дюжина кандидатов, и список не закрыт. Такая массовка — не лучший знак. Демократы еще долго будут разбираться друг с другом, вместо того чтобы сосредоточиться на Трампе. Тем не менее в плане возраста большинство претендентов находятся в прекрасной поре своей жизни. Только вот незадача: по опросам, им отдают предпочтение максимум процента продемократов. Двузначные цифры популярности пока лишь у четверых. Первая тройка: Байден, Сандерс, Уоррен. И на четвертом месте нежданно-негаданно «неприлично» молодой Пит Бутиджич. Ему 37 лет.

Пройдемся по фаворитам.

Джо Байден как наследник Обамы

Джо Байден. Фото: EPA

«Мы сражаемся за душу Америки. Время вспомнить, кто мы. Мы — американцы, сильные и стойкие. Мы выбираем надежду, а не страх. Науку, а не фантазмы. Правду, а не ложь. И единство, а не раскол. Мы относимся друг к другу с достоинством, мы никого не оставим в беде, и мы не смиримся с ненавистью».

Эта первая надпись на предвыборном сайте Байдена — «во что верит Джо». По принципу: от противного.

Страх, фантазмы, ложь, раскол, ненависть — это, понятное дело, Трамп. В своих выступлениях Байден говорит прямо: «Мы — это все, чем не является Дональд Трамп».

Сможет ли Джо Байден обеспечить стране будущее, свободное от Трампа и трампизмов?

Редакция журнала «Тайм» однажды включила сенатора Байдена от штата Делавэр в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю». Это было в 1974 году. Двумя годами раньше, когда ему даже не исполнилось еще 30 (это минимальный возраст в США, чтобы стать сенатором), он в драматической схватке победил именитого сенатора-республиканца, став одним из пятерых самых молодых сенаторов США за всю историю. С тех пор он шесть раз избирался на этот пост, руководил важными сенатскими комитетами, а в 2009–2017 годах был вице-президентом США.

Если на чаше весов лежал бы только опыт, Байден был бы вне конкуренции. Такого опыта нет ни у кого. Правда, в последний раз президентские выборы выиграл кандидат, который ни дня не служил ни на одном государственном посту. И эту легкость необыкновенную он превратил в достоинство: дескать, он свободен от бюрократических уз, только такой и осушит «вашингтонское болото».

Вице-президентство при Обаме — главная высота в послужном списке Байдена. Он был надежным напарником первого чернокожего президента США. Обама ценил его деловые и в не меньшей степени человеческие качества: демократизм, порядочность, мужество, с которым он переносил ужасные удары судьбы. Первая жена Джо Байдена Нелия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Сыновья Бо и Хантер находились в той же машине. Тогда их бог миловал.

В 1988 году у Джо Байдена была диагностирована аневризма двух сосудов головного мозга, в критическом состоянии он был доставлен в больницу, где ему была сделана срочная операция. Лишь через семь месяцев Байден смог вернуться к работе.

Близость к Обаме — капитал среди демократически настроенной публики. И это чистое золото для черной общины. Среди демократических претендентов есть (были) по-своему выдающиеся фигуры с черной кожей. Но опросы общественного мнения были однозначны: черная община, особенно старшее поколение, готовы держаться за Байдена. По той же причине, скорее всего, он неплохо котируется и среди испаноязычных американцев.

Вот только Байден — не Обама. Это понимают все, включая его самого. Но он прожил такую долгую жизнь в политике. Дважды выдвигался в президенты — в 1988 году и в 2008-м. В 2016 он вновь собирался, но Хиллари Клинтон катила как каток, а тут трагически умер от рака мозга его старший сын Бо, и он уступил. Так что это последний шанс. Другого не будет. При этом из его стана уже идут заверения, что он выдвигается лишь на один срок…

Не поздно ли? Поможет ли его политический багаж? Да и чего вообще может стоить солидный опыт традиционной политики против одной фразы Дональда Трампа: «Малохольный Джо восемь лет лизал жопу Обаме».

Президент Трамп не Цицерон. Он сильнее Цицерона.

Зачем вести дискуссию, когда ее можно закрыть сразу? Порнография эффективнее красноречия, она возбуждает толпу до исступления. Запредельная лексика — не для выяснения истины, она для убийства.

С самого начала Трамп ведет себя так, будто никаких законов для него не писано — ни моральных, ни юридических.

И он уже подобрал отмычку к Байдену. Это его младший сын Хантер. Тот действительно подставился — не устоял перед длинным рублем, точнее, гривной, которая сама лезла ему в руки.

Несколько лет назад украинская энергетическая компания «Бурисма» предложила ему место в своем правлении с зарплатой 50 тысяч долларов в месяц, кстати, рядом с Александром Квасьневским, бывшим президентом Польши. За что? Похоже, ни за что. За громкое имя. А вице-президент Байден курировал украинское направление в Белом доме. И среди прочих действий отметился категорическим требованием к президенту Порошенко уволить генерального прокурора Шохина. Все источники утверждают, что это была антикоррупционная акция в рамках политики, выработанной госдепом в координации с Евросоюзом. Но [личный адвокат Трампа Руди] Джулиани, выступающий в роли консильери Трампа, предложил версию получше. Дескать, это нужно было «Бурисме», и Байден порадел сыночку-недотепе.

Оказывается, главный источник коррупции на Украине — это именно Джо Байден. И теперь Джулиани пропадает на Украине, копает «грязь» на Байдена. И будет копать до скончания века (избирательного цикла). А набат будет бить, а дубина — дубасить.

Выдержит ли Байден?

«Я порву Трампа в клочья», — повторяет Байден. Мол, я тоже крутой. Ой ли? Пока ему приходится утверждать себя среди конкурентов-соратников. С переменным успехом.

Странным образом к Байдену охладели доноры. Его основные соперники опережают его по собранным средствам. Опасный знак.

Тем не менее в общенациональных опросах он лидер.

Правда, опросы в Айове и Нью-Гемпшире — двух штатах, где в начале февраля пройдут первые праймериз и пойдет официальный счет голосов — для него неутешительны. Следом идут Невада и Южная Каролина, где его позиции более надежны — в этих штатах велика доля черного населения. Но результаты, которые он получит в Айове и Нью-Гемпшире, могут оказаться для Байдена критичными.

Берни Сандерс как ветхозаветный пророк

Берни Сандерс. Фото: EPA

«Дональд Трамп верит в то, что перемена климата — выдумка, — написал Сандерс в твите в ходе своего недавнего турне по Айове. — Дональд Трамп просто идиот». Он не стесняется называть его «патологическим лжецом» и «самым коррумпированным президентом в современной истории Америки».

Трижды мэр города Берлингтона, восьмикратный член палаты представителей Конгресса США, трижды сенатор от либерального штата Вермонт. Как правило, на каждых следующих выборах он набирал больше голосов, чем на предыдущих. Неофициальные звания «лучшего мэра» (1987 год), «самого популярного сенатора» (2015-й). И при этом белая ворона. Официально он даже не демократ, позиционирует себя как «независимый». Более того, всю жизнь называет себя «социалист-уникум».

За яростность выступлений либеральный обозреватель Тимоти Иган назвал Берни Сандерса «ветхозаветным пророком».

Он действительно бьет в одну точку: в экономическое неравенство. Это в его понимании главная проблема США.

Отстаивает социальные программы.

Упорно защищает права профсоюзов.

Пропагандирует «Зеленый новый курс».

Выступает за сокращение военных расходов.

Его бичуют справа. Ему достается из центра. Но «ветхозаветный пророк» вызывает неподдельный энтузиазм прежде всего у молодежи.

Его называют просто Берни. В опросах, где претендентов сравнивают по разным показателям, у него высшие баллы за «честность» и «порядочность». И еще он — «настоящий».

В прошлую президентскую кампанию, когда он вопреки партийному истеблишменту швырнул перчатку Хиллари Клинтон, его позиции представлялись слишком радикальными. Четыре года спустя его идеи (вроде «здравоохранение должно быть общественное») вошли в мейнстрим, их так или иначе разделяют все демократические претенденты. Уступив Хиллари Клинтон в 2016 году, о чем потом многие откровенно сожалели, он сдвинул всю повестку дня демократов влево.

В начале октября кампания Сандерса отменила все его выступления. Сердечный приступ, срочная операция — ему установили два стента. Вал слухов: «Сходит с дистанции». Но несколько дней спустя он был уже снова на тропе войны.

Элизабет Уоррен, у которой есть программы на все случаи жизни

Элизабет Уоррен. Фото: EPA

Элизабет Уоррен — это Берни Сандерс в юбке. Последнее немаловажно. Рано или поздно гражданка станет президентом США. В прошлом цикле Хиллари Клинтон провалила эту историческую веху — парадоксальным образом большинство белых женщин отдали свои голоса Дональду Трампу. Может, на этот раз они поверят в свою?

— Сенатор Уоррен, вы будете самым старым президентом за всю историю инаугураций, — бросил ей в лицо один из ведущих очередной схватки претендентов.

— Я также буду самой молодой женщиной, проходящей инаугурацию, — ответила Уоррен. Ответ был признан «жемчужиной дня».

Она из глубинки (штат Оклахома), из семьи, которую лишь с натяжкой можно отнести к среднему классу. Но дерзостью, трудом и упорством она пробилась. Получила хорошее образование, сделала великолепную карьеру: учитель, профессор права в Пенсильванском и Гарвардском университетах. С 2013 года сенатор США от штата Массачусетс.

«Дональд Трамп — это коррупция во плоти. Но наши проблемы начались не с Дональдом Трампом. Страна, которая избирает Дональда Трампа, уже находится в большой беде», — декларирует Уоррен.

В любом деле и теме она пытается докопаться до сути — академическая черта. Не боится идей и выводов. Напротив: «Я не понимаю тех, кто дерзает выдвинуться на пост президента Соединенных Штатов Америки и при этом говорит, что, дескать, того мы не можем, а за это бороться не будем».

«Перед лицом больших идей самое легкое — это сдаться. Дескать, ты такой умудренный… Но что ты выиграешь, если выиграешь, отказавшись от своих больших идей?» — говорит Уоррен.

На публике и с публикой она гиперактивна. Телефонные звонки: «Здравствуйте, я Элизабет Уоррен…», селфи со всеми желающими — тут она неутомима. При этом главная фишка ее избирательной кампании — содержательность. О чем бы она ни говорила, завершает она свои выступления, как правило, одной фразой: «У меня есть план…»

Друзья подсмеиваются над этой ее вездесущностью. Противники издеваются. Но у нее действительно разработаны дорожные карты решения самых разных проблем.

Чаще всего в них встречаются слова «для всех».

Общественное здравоохранение для всех.

Доступное высшее образование для всех.

Всеобщий уход за детьми.

И шквал предложений вроде отмены студенческого долга до 50 000 долларов 42 миллионам американцам, которые вынуждены были взять займы на свое образование.

Откуда взять деньги на всю эту благодать? Ввести специальное налогообложение на сверхбогатых (с состоянием свыше 50 млн долларов).

Идеологически очень похоже на Берни Сандерса. Он первым сформулировал эти идеи — еще в кампанию-2016. Она ярко и сильно засверкала в нынешней. Эта пара никогда не полемизирует друг с другом, а только подчеркивает взаимную симпатию. Их группы поддержки во многом родственны, на американском политическом лексиконе они называют себя прогрессисты. В 2014 году Уоррен опубликовала «Одиннадцать заповедей прогрессивизма». Оба они, даже взявшись за руки, не дойдут до финишной прямой, в лучшем случае кто-то один. И тогда ей или ему достанется весь этот сектор электората.

В одном вопросе Сандерс и Уоррен демонстративно разошлись.

Это показательная история.

Кое-что про социализм и капитализм

Отвечая на вопрос о своих убеждениях, Элизабет Уоррен высказалась так: «Я капиталистка. Я капиталистка до мозга костей».

Процитировав свежее высказывание коллеги, Берни Сандерс сказал: «А я — нет». И продолжил: «Причина, по которой я — нет, заключается в том, что я не готов терпеть ни секунды всю ту жадность, коррупцию, неравенство в доходах и собственности и все те страдания, что имеют место в нашей стране — без особой нужды. В чем мы сейчас по-настоящему нуждаемся (не хотелось бы трепать никому нервы) — так это в политической революции….

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета

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