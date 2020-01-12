Мнение: В Тегеране был задержан посол Британии

12.01.2020, 2:52, Разное

Ближний Восток не дает заскучать.

В Тегеране силами безопасности был задержан (по другим данным — арестован) британский посол Роб МакЭйр, который принимал участие в протестах против иранского правительства у университета имени Амира Кабира и распевал в толпе антиправительственные кричалки.
Посол утверждает, что просто пришел посмотреть на протесты и пофотографировать их.
Позднее, он был освобожден. Посла заставили удалить отснятые материалы.
Депутат парламента Ирана заявил https://twitter.com/rh_albasha/status/1216097715219812353, что посол при задержании обмочился (само собой, если иранцы не троллят, быть ему героем мемов)
Завтра его уже официально вызовут в МИД Ирана по поводу этой истории. Послу вменяется подстрекательство к беспорядкам.

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Ираку официально грозят заблокировать его основной счет ФРС, через который идут операции с международной торговлей нефтью.
Фактически, у Ирака грозят отобрать деньги, которые хранятся в американском банке. Еще одни наивные деятели, которых пример Венесуэлы и ряда других стран ничему не научил. Хранение денег в американском банке означает, что их могут заблокировать/изъять в любой момент под тем или иным предлогом.
Речь идет о как минимум 3 млрд. долларов в Федеральном Резервном Банке США https://www.wsj.com/articles/u-s-warns-iraq-it-risks-losing-access-to-key-bank-account-if-troops-told-to-leave-11578759629
Причем в 2015 году США уже затягивали эту удавку на шее Ирака, приостанавливая доступ к счету в Федеральном Резервном банке. Как не трудно догадаться, потерпев неудачу при голосовании в парламенте ввиду недостатка политического влияния, США пытаются задействовать экономические рычаги давления на Ирак, чтобы вынудить его отказаться от решения о выводе американских войск. Фактически, это самый банальный шантаж — отмените ваше решение или мы отберем ваши деньги.
Граждане, храните деньги в Сберегательной Кассе. А в американском банке не храните.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Ближний Восток не дает заскучать. В Тегеране силами безопасности был задержан (по другим данным — арестован) британский посол Роб МакЭйр, который принимал участие в протестах против иранского правительства у университета имени Амира Кабира и распевал в толпе антиправительственные кричалки.Посол утверждает, что просто пришел посмотреть на протесты и пофотографировать их.Позднее, он был освобожден. Посла заставили удалить […]

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