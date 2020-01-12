“Она всегда убегает от трудностей”: Друзья Меган Маркл прокомментировали ее решение отречься от королевского двора

Друзья Меган Маркл прокомментировали решение бывшей актрисы и ее супруга принца Гарри отречься от королевского двора. Недавно пара заявила о планах начать независимую жизнь.

В частности, герцог и герцогиня Сассекские желают отказаться от королевских полномочий, чтобы больше времени уделять благотворительности, помощи другим и воспитанию сына. Пара хочет зарабатывать самостоятельно и при этом жить на две страны. После этого, утверждают инсайдеры, Елизавета II провела совет с участием других членов королевской семьи, чтобы решить, каким образом реагировать на такой шаг супругов. Друзей Меган Маркл подобный поступок бывшей актрисы не удивил, передает Daily Mail, поскольку, как они утверждают, она привыкла убегать, если становится сложно.

Источники отмечают, жена принца Гарри намеренно не взяла сына с собой в Британию, оставив его в Канаде, чтобы не задерживаться в королевском дворце. Кроме того, герцогиня Сассекская любит повторять напутствие своего первого супруга Трэвора Энгельсона, утверждавшего, что не стоит тратить на дело пяти минут, если человек не готов отдать ему хотя бы пять лет своей жизни. Знакомые Маркл также допускают, что она давно готовила “побег” со своей командой.

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