Мнение: Визит старой дамы ©

О приезде Меркель в Москву было объявлено до кризиса в Иране, поэтому переговоры Меркель и Путина если и затрагивали эту ситуацию, то явно в разделе "Разное". Обилие тем, скорее, должно было прикрыть ключевую, по которой немецкий канцлер была вынуждена срочно прилетать к Путину.

Главный вопрос, конечно — это Северный поток-2. Российские партнеры, безусловно, изумили даже видавших многое немцев. Столь вопиющего раздолбайства (это если говорить самыми мягкими из имеющихся в великом и могучем определений) они явно не ожидали. Полный провал проекта на завершающей стадии — не заслуга США, а в первую очередь кретинизм всей газпромовской верхушки, которая не просчитала никаких запасных вариантов вообще. Ни одного. И Меркель, которая продавливала СП-2 и в Германии, и в Европе, и имела весьма жесткие разговоры с США вдруг стала выглядеть полной … ну в общем, понятно кем.

Логично, что пришлось ехать к другу Владимиру и прямо в лоб задавать ему весьма очевидные вопросы. Друг Владимир по итогам переговоров излучал оптимизм и заявил о том, что к концу этого года или в крайнем случае в следующем году Поток, безусловно, будет достроен и по нему будет пущен газ. Однако в подробности вдаваться он не стал, а потому сомнения в радужных перспективах, конечно, остаются.

Судя по тому, что было заявлено: Россия достроит СП-2 самостоятельно, все остальные отказались от такой чести категорически. А потому возникает два логичных вопроса.

Первый вопрос: у России есть прямо сейчас два судна, которые чисто теоретически могут уложить оставшуюся трубу, но помимо сугубо технических проблем, которые нужно решить, есть общая для них обеих — позиция Дании. Допустит ли она эти конкретные суда к работам в своих территориальных водах. Уже высказывались крайне оптимистические оценки, что да. Безусловно. Но пока нет главного — заявления самой Дании.

Второй вопрос прямо вытекает из первого. Если вдруг Дания по каким-то причинам не даст разрешения на работу или существенно затянет его выдачу (а может, США на всякий случай сделают контрольный выстрел и введут еще какие-то санкции), то чем именно Россия будет достраивать проект? Построит новое судно? Какой срок это займет и какие гарантии, что Дания даст теперь уже ему разрешение?

Ответа на эти вопросы нет, но есть оптимизм президента. С учетом того, что Путин обычно говорит правду скорее случайно, то верить ему на слово крайне сложно.

Меркель, кстати, оптимизмом как раз не порадовала. Она фактически поставила условие — Северный поток-2 должен быть достроен. Без указания сроков. Что косвенно свидетельствует: у канцлера остаются серьезные сомнения в возможности его достройки. Во всяком случае Меркель не сообщила, что аргументы Путина ее удовлетворилои и она уезжает с чистым сердцем.

Пока в сухом остатке признание того, что сроки сдвигаются минимум на год. Или даже больше. Все предыдущие заявления Газпрома и российских чиновников про несколько месяцев или середину года можно смело забывать. Однако никаких гарантий, дедлайнов и конкретных обещаний нет. И в этом смысле визит Меркель выглядит явно неудачным.

Источник: Эль Мюрид

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