Мнение: Путин слил Пригожина?

Сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель. Поговорили и про Ливию.

А после встречи с Меркель Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. Мол, «денег от российского государства [эти люди] не получают».

Интересно, что российский МИД тоже неоднократно отрицал присутствие наемников «ЧВК Вагнера» в Ливии.

Но вспоминается ноябрь 2018 года, когда в Москву прилетел ливийский маршал Халиф Хафтар. А в переговорах Хафтара с Шойгу принял участие и Евгений Пригожин, с которым связывают «ЧВК Вагнера»…

Это что же получается? Пригожин посидел на переговорах Шойгу с Хафтаром, проникся и направил в Ливию «ЧВК Вагнера»? Сам направил? На свои деньги?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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