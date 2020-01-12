“Грущу дома одна и хожу в растянутых трусиках”: Селена Гомес наслаждается одиночеством и мечтает об идеальном бойфренде

12.01.2020, 2:30, Разное

Исполнительница Селена Гомес после разрыва с Джастином Бибером не смогла обрести личное счастье, но не теряет надежды на то, что ей удастся найти идеального бойфренда. Певица не скрывает, она грустит, а дома позволяет себе ходить в “растянутых трусиках”.
В последнее время состояние Селены Гомес волновало ее поклонников. Сперва артистка перенесла волчанку и тяжелую операцию, а затем столкнулась с депрессией, из-за чего ей даже потребовалась реабилитация в закрытом центре. Сейчас исполнительнице намного лучше, она наслаждается преимуществами одиночества, но признает, что мечтает найти достойного партнера, ведь уже почти два года не состоит в отношениях. Большую часть времени Гомес посвящает работе и даже с друзьями видится не так часто. Она предпочитает проводить время дома, расхаживая в “растянутых трусиках”, напоминающих “бабушкины панталоны”, приводит слова звезды “СтарХит”.

Сейчас 27-летняя артистка готовится к выпуску нового альбома, получившего название Rare. Гомес испытывает большое волнение, но надеется на поддержку со стороны своих поклонников.



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