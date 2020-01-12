Во время отдыха на Гавайах Билли Айлиш предстала перед поклонниками в мокром купальнике

Во время отдыха на Гавайах Билли Айлиш предстала перед поклонниками в Instagram в купальнике под душем. Номинантка на премию «Грэмми» вместе с друзьями проводит каникулы на острове Кауаи.
Очень скоро, 26 января, состоится церемония награждения победителей престижного музыкального конкурса, в котором 18-летняя певица представлена в шести номинациях. Отпуск Билли Айлиш проводит активно, что и подтверждает серия видео и фотографий, которые она разместила в своём аккаунте. Это купание в озере, скоростной спуск на зиплайне, полет на вертолете, прогулка на лодке.
Обычно в одежде звезда предпочитает улично-мешковатый стиль, а среди её любимых брендов — Nike, Adidas, Jordan. Но вместе с тем юная звезда дарк-попа не относится к фанатам моды, предпочитая одежду, в которой чувствует себя комфортно и естественно. Главным увлечением для Айлиш является музыка, а глубину и нежность её сопрано оценила многочисленная армия поклонников, которая постоянно растет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Есть такие «мягкие люди», которые избегают конфликты и думают, что делают это от миролюбия и доброты. Но делают они это из-за зависимости и большой короны. От того, что присвоили второго, и когда он идет на конфликт, готовы закрыть глаза на все, лишь бы оставаться в слиянии и ощущении единства. Посмотрим пример, как это бывает с […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Поклонники заметили оптическую иллюзию на снимке Гагариной / 29 декабря
- Новый любовник жестоко обманул бывшую жену Александра Малинина / 19 декабря
- Мнение: Котов против Тунберг / 27 декабря
- Мнение: Приятно просмотрели / 10 января
- Россиян стошнило от покрутившей задом Бузовой в новом клипе «Не виновата» / 10 декабря
- Наука: Синий свет оказался слабой помехой режиму дня / 25 декабря
- В Петербурге женщина скончалась под колесами авто / 23 декабря
- От парфюма с чаем матча до каплей от морщин: бьюти-дайджест недели / 27 декабря