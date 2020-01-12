Во время отдыха на Гавайах Билли Айлиш предстала перед поклонниками в мокром купальнике

Во время отдыха на Гавайах Билли Айлиш предстала перед поклонниками в Instagram в купальнике под душем. Номинантка на премию «Грэмми» вместе с друзьями проводит каникулы на острове Кауаи.

Очень скоро, 26 января, состоится церемония награждения победителей престижного музыкального конкурса, в котором 18-летняя певица представлена в шести номинациях. Отпуск Билли Айлиш проводит активно, что и подтверждает серия видео и фотографий, которые она разместила в своём аккаунте. Это купание в озере, скоростной спуск на зиплайне, полет на вертолете, прогулка на лодке.

Обычно в одежде звезда предпочитает улично-мешковатый стиль, а среди её любимых брендов — Nike, Adidas, Jordan. Но вместе с тем юная звезда дарк-попа не относится к фанатам моды, предпочитая одежду, в которой чувствует себя комфортно и естественно. Главным увлечением для Айлиш является музыка, а глубину и нежность её сопрано оценила многочисленная армия поклонников, которая постоянно растет.

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