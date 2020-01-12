«Ваша смелость вдохновляет». Трамп поддержал участников акций протеста в Иране

Президент США Дональд Трамп назвал смелыми людьми граждан Ирана, которые вышли на протесты после признания иранских властей, что их военные сбили самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом он написал 11 января в Twitter.

«Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет», – сказано в твите.

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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Свой пост Трамп продублировал на английском и персидском языках.

Глава Белого дома также заявил, что в Иране «не должно быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета».

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Среди погибших было 82 гражданина Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.

В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

11 января в Тегеране на акцию протеста вышли родственники и друзья погибших в авиакатастрофе иранцев. Митинг разогнали иранские силовики. Акции также прошли в других городах, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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