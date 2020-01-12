Покинуть «Дом-2» могут Брянская, Подобрей и Уманский

На текущей неделе проект «Дом-2» могут покинуть Анна Брянская, Илья Подобрей и Никита Уманский. Они номинированы на «вылет» в связи с низкой активностью.

Уже давно телестройка славится не столько своими скандалами и попытками найти свою любовь со стороны участников, но и нарушениями правил. Парни и девушки, попав в проект, в большинстве своем, работают на камеру и навязывают зрителю неискренние эмоции. К тому же, в «Дом-2» все меньше приходят яркие запоминающиеся участники, и на «вылет» выставили старожилов телепередачи.

Илья Подобрей уже давно должен был покинуть шоу, поскольку из «Дома-2» ушла его девушка Саша Узерцова. Никита Уманский же будет пытаться остаться на телестройке, и недавно он вошел в число «неприкасаемых» участников, у которых много единомышленников на проекте. Они вместе обсуждают неудачников, посещают тренажерный зал и участвуют в различных конкурсах.

Ранее сообщалось, что после ссоры в новогоднюю ночь помирились участники «Дома-2» Иосиф Оганесян и Саша Черно.

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