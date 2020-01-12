В Пакистане произошел взрыв в мечети

12.01.2020, 2:06, Новости дня

В Пакистане в городе Кветта высокопоставленный сотрудник полиции погиб в время взрыва в мечети 10 января. Об этом сообщила газета The News.

Еще 20 человек получили ранения в результате происшествия. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ответственность за нападение на себя никто не взял.

7 января в Квете произошел еще один взрыв, в результате которого два человека погибли и 14 – получили ранения. Предварительные результаты расследования показали, что взрывчатка была установлена на велосипеде.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В Пакистане в городе Кветта высокопоставленный сотрудник полиции погиб в время взрыва в мечети 10 января. Об этом сообщила газета The News. Еще 20 человек получили ранения в результате происшествия. Всех пострадавших доставили в больницу. Ответственность за нападение на себя никто не взял. 7 января в Квете произошел еще один взрыв, в результате которого два […]

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