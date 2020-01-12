Пушков ответил на попытку Турчинова обвинить Россию в авиакатастрофе в Иране

Член российского Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что РФ якобы должна отвечать за крушение украинского самолета в Иране.

Как сообщил Пушков в Twitter, «всему миру очевидно, что РФ не имеет отношения» к авиакатастрофе. Он подчеркнул, что «поставщик оружия не несет ответственности за его использование».

Пушков отметил, что «ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию».

«Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз», – сообщил сенатор.

Турчинов считает, что РФ якобы могла участвовать в «подготовке ракетной атаки», поскольку Иран – ее стратегический партнер, передает РИА «Новости».

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800.

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Последнее: Член российского Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что РФ якобы должна отвечать за крушение украинского самолета в Иране. Как сообщил Пушков в Twitter, «всему миру очевидно, что РФ не имеет отношения» к авиакатастрофе. Он подчеркнул, что «поставщик оружия не несет ответственности за его использование». Пушков отметил, что […]