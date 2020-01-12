Пушков ответил на попытку Турчинова обвинить Россию в авиакатастрофе в Иране

12.01.2020, 2:05, Новости дня

Член российского Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что РФ якобы должна отвечать за крушение украинского самолета в Иране.

Как сообщил Пушков в Twitter, «всему миру очевидно, что РФ не имеет отношения» к авиакатастрофе. Он подчеркнул, что «поставщик оружия не несет ответственности за его использование».

Пушков отметил, что «ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию».

«Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз», – сообщил сенатор.

Турчинов считает, что РФ якобы могла участвовать в «подготовке ракетной атаки», поскольку Иран – ее стратегический партнер, передает РИА «Новости».

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Член российского Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что РФ якобы должна отвечать за крушение украинского самолета в Иране. Как сообщил Пушков в Twitter, «всему миру очевидно, что РФ не имеет отношения» к авиакатастрофе. Он подчеркнул, что «поставщик оружия не несет ответственности за его использование». Пушков отметил, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика